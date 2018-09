Meghosszabbíthatja az idős emberek életét a mediterrán étrend

Sohasem késő áttérni a mediterrán étrendre - állítják olasz kutatók, akik szerint a gyümölcsökben, zöldségekben, olajos magvakban, halakban és olívaolajban gazdag, valamint húsban, tejtermékekben és alkoholban szegény étrendre való átállás 25 százalékkal csökkenti a korai halálozás kockázatát a 65 év felettiek körében.



Az olaszországi Pozzilliben működő Neuromed Intézet kutatói több mint ötezer, 65 évnél idősebb ember bevonásával elemezték nyolc éven keresztül a mediterrán étrend és a halálozási arány közötti kapcsolatot.



A szakemberek több másik országban és csaknem 12 ezer ember bevonásával végzett további tanulmányokat is elemeztek.



A kutatók szerint az eredményekből "egyértelműen látszik", hogy a mediterrán étrend "életmentő pajzsként" képes jelentősen meghosszabbítani az időskorúak életét.



Hozzátették, hogy minél inkább betartja egy idős ember a mediterrán étrendet, amelybe beletartozik egy pohár bor is az étkezések mellé, annál inkább csökken a valószínűsége az idő előtti elhalálozásának.



"A világ népességének elöregedésével néhány éven belül a 65 év feletti emberek fogják alkotni az európai lakosság nagyjából negyedét" - jegyezte meg Licia Iacoviello, a British Journal of Nutrition című folyóiratban publikált tanulmány egyik készítője.