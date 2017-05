Megkeserítheti a nők nyarát a narancsbőr

Három stádiuma van



1. A legenyhébb narancsbőr csak akkor látható, ha az ujjunkkal összecsípjük a bőrt.

2. A közepes erősségű narancsbőr állva már látszik, de fekve még nem.

3. Legsúlyosabb esetben fekve is egyértelműen láthatók a kis gödröcskék.

A narancsbőr minden nő rémálma, de a csodakezelések nem sokat érnek életmódváltás nélkül.

Olvasónk, Horváth Rita a strandszezon kezdetén a narancsbőrről kérdez. Azt szeretné tudni, hogy érdemes-e felvenni vele a harcot, vagy meg kell barátkoznia a combján felgyülemlett kis gödröcskékkel? Egyáltalán miért alakulnak ezek ki? Dr. Németh Réka, a szegedi Aranyklinika bőrgyógyásza válaszol.– Fel lehet venni a harcot a narancsbőrrel, de nagyon sok tényezőn múlik, hogy végül milyen eredményt érünk majd el. A narancsbőr tulajdonképpen a salakanyagok felhalmozódását jelenti a kötőszövetekben, amelyek ilyenkor vizet tartanak vissza, ödémás duzzanatokat és a rostok felszakadozását okozva. Tévesen hisszük, hogy csak a hízással áll összefüggésben. Kialakulásában szerepet játszanak a genetikai adottságok, de legalább ennyire az életmódunk is. Férfiaknál nagyon ritka, de a nőknek legalább a 90 százaléka szenved tőle.

Dr. Németh Réka bőrgyógyász válaszolt olvasónk kérdésére.

– Hogyan védekezhetünk ellene?– Rengeteg szépészeti kezelés és kozmetikai módszer közül választhatunk, de ezek igazából nem sokat érnek, ha nem mozgunk és nem táplálkozunk helyesen. Ha sportolunk, fokozódik az anyagcserénk, a keringésünk, távozni tudnak a szervezetből a megrekedt salakanyagok, ráadásul megváltozik a zsírszövet és izomszövet aránya is, így újratermelődni is kevésbé tudnak a káros anyagok. Már egy kis kocogás vagy liftezés helyett lépcsőzés, esetleg a biciklizés is jót tehet. De arra is figyelnünk kell, hogy eleget igyunk, és természetesen az sem mindegy, hogy mit. Napi 2-3 liter víz már nagyon jót tesz, ezt esetleg még natúr teákkal egészíthetjük ki. A cukros üdítők, az alkohol és a literszámra fogyasztott gyümölcslevek nem tesznek jót. Nem tanácsos a szénhidrátok és a finomított élelmiszerek fogyasztása sem.

– Milyen praktikákkal gyorsítható még a folyamat?– Ha az életmódváltás megtörtént, akkor el lehet kezdeni próbálgatni a sokat reklámozott csodamódszereket is!

Dr. Németh Réka

Tudta?



– A reklámokban a narancsbőrt általában cellulitisz néven emlegetik. Ám a celllulitisz valójában egy bőr-, illetve lágyrészfertőzés, ami antibiotikumos kezelést igényel. Helyesen a narancsbőrt cellulit néven lehetne még említeni.

– A narancsbőr kialakulása összefüggésben áll az ösztrogéntermeléssel is, így szülés után vagy fogamzásgátló szedése mellett gyakran jelentkezik a probléma.

Van, aki a masszázsra esküszik, más az ultrahangos kezelésre. Akad, aki krémeket használ vagy infraszaunába jár, esetleg a testtekercselést választja, vagy valamilyen újabb fajta lézerkezelésen vesz részt. Nem hatástalanok ezek a módszerek, de önmagukban biztosan nem elegek. Viszont tény, hogy a velük elért kis eredmény is nagy lökést adhat, hiszen ráveheti az embert arra, hogy még több energiát fektessen a mozgásba és az életmódváltásba.