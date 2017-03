Mértékkel fogyasszuk a chiamagot

Joghurt, müzli, tilalom



– Nem árusítható tehát például „chiapuding" vagy „chiajoghurt" – értelmezi Polgár Annamária dietetikus, és hozzáteszi, otthon – figyelembe véve az ajánlott arányokat – joghurtba is bele lehet tenni, müzlivel és egyéb magkeverékekkel együtt.

Olvasónk dietetikushoz fordult kérdésével. – Nagy divat lett az elmúlt években a chiamag fogyasztása. Sokat lehetett olvasni jótékony hatásairól. Most azonban úgy hallottam, hogy érdemes vigyázni vele. Mi az igazság?– A chiamag vagy más néven aztékzsályamag egy újonnan „felfedezett" élelmiszer. Van benne fehérje, omega-3 és omega-6 esszenciális zsírsav is. Mivel magas a rosttartalma, így napi maximum 15 grammot ajánlanak a fogyasztásából. A túl sok rost ugyanis emésztőrendszeri problémákat okozhat, ezért is nélkülözhetetlen, hogy sok folyadékot fogyasszunk – válaszol Polgár Annamária dietetikus.– Azt még érdemes tudni róla, hogy keresztreakciót okozhat olyanoknál, akik allergiások a szezámmagra vagy a mustármagra – hívja fel rá a figyelmet.– Számos változatban fogyaszthatjuk ez az élelmiszert. Pontosan mennyit ehetünk belőle? – érdeklődtünk.– A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) oldalán a következő leírás olvasható a chiamaggal kapcsolatban: pékárukba, reggeli gabonapelyhekbe, valamint gyümölcs-, csonthéjas- és magkeverékekbe legfeljebb 10 százaléknyi mennyiségben, továbbá a magot törve vagy őrölve gyümölcslevekhez és gyümölcsital-keverékekhez legfeljebb 15 g/450 ml mennyiségben adható – magyarázta a szakember.