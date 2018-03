Mi okozza az alvászavart?

Valamilyen betegség és a rendszertelen életmód is okozhat alvászavart - hívta fel a figyelmet Purebl György, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatóhelyettese az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



Purebl György az alvás világnapja alkalmából kiemelte: annak, aki rendszeresen kialvatlannak érzi magát, alvászavara lehet.

Ezt okozhatja valamilyen "társbetegség", mint például lelki betegség, depresszió, de magas vérnyomás is. A rendszertelen, egészségtelen életmód is előidézhet alvásproblémákat - közölte.



A szakembert kérdezték a különböző alvássegítő készítményekről is.

Purebl György úgy vélekedett, az ilyen tabletták csak "pótszerek", rendszeres használatuk helyett inkább orvoshoz kell fordulni.



A Semmelweis Egyetem közleménye szerint Magyarországon az emberek több mint 9 százaléka szenved krónikus inszomniában. Ez azt jelenti, hogy az érintettek legalább három hónapon keresztül többször alszanak rosszul, mint jól, annak ellenére, hogy egyébként lenne lehetőségük aludni. Emellett nappali tünetek, például koncentrációs zavar, nyűgösség vagy hangulati ingadozás is jelentkeznek náluk.