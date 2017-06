Miért fájhat a kicsi hasa?

Csak a pontos diagnózis tudatában lehet kezelni a problémát.

Átvirrasztott éjszakák, fájdalmas görcsök és elkeserítő tehetetlenség. A gyerekek hasfájásnak számos oka lehet, de sokszor rendkívüli kihívás a szülők és az orvosok számára is kideríteni, hogy pontosan mi is a baj. A probléma korai felismerése azonban nagyon fontos, hiszen a hasfájás mögött akár komoly betegség is állhat. Nézzük, hogy melyek a leggyakoribb emésztőrendszeri problémák és milyen módszerekkel vizsgálják a kicsiket.A gyermekek hasfájása az orvostudomány igencsak összetett területe, hiszen apró emésztési problémáktól kezdve akár komolyabb betegségre, ételallergiára, rosszabb esetben gyulladásos bélbetegségre is figyelmeztethet. A hasfájás hátterének alapos kivizsgálása így elengedhetetlen, hiszen csak a pontos diagnózis tudatában lehet kezelni a problémát.

A hasfájás jellegének és intenzitásának fontos szerepe van a diagnózis felállításában: ha például bizonyos ételek elfogyasztása okoz panaszt, allergia is állhat a háttérben, savas felböfögés, gyomorfájás esetén refluxbetegségre gondolunk. A rossz táplálkozási szokások vagy a túlzott kakaófogyasztás is problémához vezethet; rendszertelen, esetleg ritka székletürítés esetén pedig érdemes a táplálkozási szokásokon is változtatni.

Gyermekkorban a leggyakrabban előforduló emésztőrendszeri problémák a refluxbetegség, a székelési probléma, a hasmenés, de egyre többször fordul elő ételallergia, lisztérzékenység vagy laktóz intolerancia is" – mondta Dr. Karoliny Anna, a Czeizel Intézet gyermek gasztroenterológusa. Hozzátette, hogy a panaszokat a szülővel és a gyerekekkel is részletesen átbeszélik és a fizikális vizsgálatot is végeznek: így állítják össze a kis páciens számára a legmegfelelőbb kivizsgálási és kezelési tervet. „A fennálló hasi panaszok esetén speciális vér, vizelet- és székletvizsgálattal, bakteriológiai tenyésztéssel, valamint hasi és kismedence ultrahanggal derítünk fényt a panaszok okaira. Indokolt esetben hidrogén kilégzési tesztekkel és különféle gyorstesztek segítségével vizsgáljuk meg a gyermeket

– tette hozzá a szakértő.Dr. Karoliny Anna azt is elmondta, hogy az ételallergiák különböző formái mellett már a legkisebbeknél is jelentkezhet laktóz felszívódási zavar is.

Ebben az esetben a gyermekeknél nincs elegendő tejcukrot bontó laktáz enzim, mely így nem képes felszívódni; emiatt a tejcukor tartalmú élelmiszerek fogyasztása hasmenést okoz náluk. A betegség jelenlétét a hidrogén kilégzési teszt igazolja, amely során a páciensnek laktóztartalmú italt kell fogyasztania, majd a kilélegzett levegőmintában megmérik a hidrogén-koncentrációt. Pozitív eredmény esetén érdemes a gyermeket laktózmentes étrendre szoktatni, laktóztartalmú étel mellé a szakorvos által előírt laktáztabletta vagy csepp szedése javasolt

– fejtette ki a szakértő. Amennyiben éjszakai panasz, fogyás, véres széklet is előfordul, feltétlen mihamarabbi kivizsgálás szükséges.