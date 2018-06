Miért lenne a gyerek tökéletes? Családi zűrre utal a bizonyítványsokk

Zsenik a szamárpadból

Ludwig van Beethovennek az írás, az osztás és a szorzás is nehézséget okozott.

Winston Churchill angol politikus, elnök, Nobel-díjas író nagyon rossz tanuló volt, ezért került katonai iskolába.

Anton Csehov orosz író kétszer bukott az iskolában.

Albert Einstein 26 évesen kapott Nobel-díjat gyenge iskolai eredményei ellenére.

Isaac Newton az osztálya legrosszabb tanulója volt, dacból lett aztán a legjobb diák.

Alexander Puskin orosz költő, író, drámaíró számára kínzás volt a matematika.

Nem lehet meglepetés

Okos, ügyes, szép mind

Kössünk megállapodást

Kezeljük higgadtan a problémát!



Rácz Anett egészségfejlesztő, a Mátrix Közhasznú Alapítvány elnöke pozitív gondolkodásra és egy kis lassításra int minden szülőt.

1. Az elégtelen év végi eredmény nem bélyeg, nem végérvényes, hiszen javítható állapot. Ne szégyelljen a szülő a gyermekkel karöltve megoldást keresni, például játékos közösséget, kikapcsolódást, szinthez megfelelő iskolai felkészítőt, tanulóközösséget, több szülői figyelmet, közös együttléteket, hogy a problémákra természetes megoldás képződhessen.

2. Gyermekünkkel legyünk kellően jó kapcsolatban, legyünk nyitottak és türelmesek. A tanulmányi eredmények romlását ismerjük fel időben. Ha most nem sikerült, legközelebb jobb lehet... alapon felesleges a helyzetet mindenképpen kilátástalannak feltüntetni.

3. Családi veszekedés, dühkitörés vagy pánik után, ha a gyermek otthonról elmegy, eltűnik, a helyzetet komolyan kell venni. A keresésbe a hatóságokat a lehető leghamarabb be kell vonni, hogy a nagyobb bajt megelőzve a csemete a leghamarabb, sértetlenül hazajuthasson.

A jegyek nem számítanak, az a lényeg, milyen készségeket sajátít el a gyermekem, hiszen ettől függ, hogyan boldogul a kiszámíthatatlan, napról napra változó világunkban – fogalmazott egy kamasz fiú édesanyja, amikor megkértük olvasóinkat: vonjanak mérleget a bizonyítványosztás után. Más kevésbé megértő felsős lányával: a pályaválasztás miatt úgy véli, igenis fontosak a jegyek – különösen az év végiek.Rácz Anett egészségfejlesztő, a Mátrix Közhasznú Alapítvány elnöke a tanév végével óva int minden szülőt attól, hogy aránytalanul komolyan vegye az év végi tanulmányi eredményeket, hiszen a gyermekek lelki és fizikai egészségénél nincs fontosabb. Rámutatott: ne lehetetlenítsük el gyermekünket, ne szorítsuk sarokba, ne büntessük és ne fenyegessük meggondolatlanul csemeténket, hiszen ennek szökés vagy egyéb tragédia lehet a következménye. De igaz egy egy-egy gyengébben sikerült nyelvvizsgára és minden más megmérettetésre is.– Elméletileg nem szabadna sokként hatnia a bizonyítványnak, mert a szülők tisztában vannak a gyermekük iskolai előmenetelével, követik, mi történik vele az intézményben, milyen jegyeket kap – beszélt arról Benák-Tömöri Judit pszichológus, gyermekpszichológus hogy nem szabadna meglepetésként hatnia a jegyeknek – különösen az e-naplók korában. Ha nem megfelelő a szülő–gyermek kapcsolat, az válthat ki titkolózást, trükközést az értékeléseknél.Persze egy nyelvvizsga vagy épp egy zongoratanfolyam végeredménye kicsit nehezebben jósolható meg. A tanórák mellett a zene, tánc, sportedzések, fejlesztő korrepetálások, versenyek sora is része ma már sok (kis)gyerek életének, de ezek nélkül is lehetnek túlzók az otthoni elvárások.– Nem mindenki gondolja azt, hogy egy gyereknek joga van gyereknek lenni, mert teljesítenie kell, haladnia kell. Nagy a teljesítményigény velük szemben, és a szülők gyakran próbálják a megkérdezése nélkül kitalálni, mi az, ami neki jó lenne. Pedig nemcsak a gyermek igényeit, a teljesítőképességét is figyelembe kell venni – a tanórán kívüli elfoglaltságok és az érdemjegyek, bizonyítvány esetén is – fogalmazott.Hogyan tudnánk a gyermekek képességeinek megfelelő elvárásokat támasztani? – kérdezzük a gyermekpszichológust. – A szülők gyakran elnézik a gyermekek képességeit – beszélt tapasztalatairól. – Hallottunk már olyat, mondjuk egy óvodásról, hogy nem olyan jó a memóriája, vagy épp nem a logikus gondolkodás a legerősebb képessége? Ügyes, okos, szép, egy csoda mindenki gyermeke, csak első osztályos korban szembesülnek a gyengeségeikkel. Ilyenkor módosítanunk kell az elvárásainkat, el kell fogadnunk, hogy lehetnek a kicsinek nehézségei. De ez nem baj, miért lenne a gyerek tökéletes? Vannak erősségei, gyengeségei – ettől ember és nem robot a gyerek – magyarázta a gyermekpszichológus.De ne essünk át a ló túloldalára, ha a gyermek lustaságból kap négyest, míg képességei alapján ötöst is jegyezhetne.– Ha a kamasz tanulás helyett gépezett, ne hagyjuk rá. A büntetésnél a jutalmazást jobban támogatom – utalt arra Benák-Tömöri Judit, hogy ha sikerül, kössünk egyezséget. Találjuk ki együtt, mi lenne a célravezető megoldás, keressük meg együtt a testhez álló tanulási módszert! Év végén érdemes arról beszélgetni, mit tudna a (kis)kamasz jobban csinálni, hogyan tudna a hozzáállásán javítani. A nyáron hagyjuk békén, de ősszel emlékeztessük a megállapodásunkra!Vannak olyan családok, ahol ha jó jegyekről beszélünk, a jutalmazás eszköze a pénz. – Nem az év végi bizonyítványt kellene értékelni, év közben, a jó jegyei miatt jutalmaznám – fejtette ki véleményét a pszichológus. Úgy véli, a pénz egy időnként alkalmazható motivációs eszköz, mert egy kamaszt lehet, hogy hiába viszünk el fagyizni, ha ötöst kap. Viszont univerzális ez az eszköz, azt vehet belőle, amit akar, ami érdekli. Ez esetben szögezzük le: ha ötöst hoz, ennyit kap, de a kettesért ennyit ad vissza...