Mindennapi kísértéseink: elnyomás helyett motivációval érhetünk el változást

Visszahúzhat a család



Az életvezetési tanácsadó szerint nem biztos, hogy a család vagy a barátok tudnak segíteni a folyamatban, mert gyakran akarva-akaratlanul ők visznek kísértésbe minket fogadalmaink, terveink megszegésében. Ehelyett motivációs társakra van szükség, akiket a közösségi oldalak tematikus csoportjaiban találhatunk, vagy közös foglalkozáson, például a konditeremben, tanfolyamon.

A realitás talaján

Ha 21 napig megtartunk egy új szokást, akkor az jó eséllyel maradandó változás lesz az életünkben.

Nincs ingyen

Az átgondolatlan fogadkozással gyakran okozunk magunknak csalódást (súlyosabb esetben önutálatot), mert gyorsan megszegjük őket. A legtöbben a kilóktól és a káros szokásoktól szabadulnának, vagy valami újat tanulnának, azonban ezeket a vágyakat ritkán teljesítjük. A külső tényezők mellett ezért többnyire mi magunk vagyunk a felelősek, könnyen esünk kísértésbe, nem tartunk ki a változás mellett. Katona Melinda életvezetési tanácsadót, mediátort kérdeztük a miértekről és a megoldáshoz vezető útról.– Mindig szeretünk kijelölni egy időpontot – az új évet vagy épp a következő hétfőt – a nagy változásokra, ami előtt még behabzsolunk egy pizzát vagy egy süteményt, ha épp fogyókúráról, diétáról van szó – kezdte Katona Melinda. – Az a baj a fogadalmakkal, hogy ezek csak vágyképeket fogalmaznak meg, nem pedig konkrét célokat. Nem kell ahhoz új évnek lennie, hogy egyáltalán bármiféle változást elindítsunk magunkban. Inkább meg kell találni a motivációt, amitől hosszú távon tudunk valamit betartani, a magunknak tett ígéretet – folytatta a tréner.A bukás oka külső és belső tényező is lehet, bár többnyire az utóbbi a felelős a beteljesületlen fogadalmakért. Ösztönösen pillanatnyi kielégülésre vágyunk, nem pedig hosszú távú célokra, előnyökre. Ezt a kísértést erősítik bennünk a reklámok és az úgynevezett marketingzaj. – Ha dolgoznunk kell valamin, az nagyon nem tetszik. Rengeteg időt és energiát kell abba fektetni, hogy elérjünk egy változást. Ha valaki nem hajlandó ezt beleinvesztálni, akkor el se kezdje – mondja Katona Melinda.Kezdetnek írjuk le a fogadalmunkat (mert a szó elszáll), és tűzzünk ki hosszú távú, reális célokat, amiket részcélokra bontunk. Tervezzük meg, hogy meddig akarjuk azt teljesíteni, és hogy mit áldozunk fel érte. – Én a listaépítés híve vagyok. Részletesen listába kell foglalni a változáshoz szükséges teendőket, és mindennap tudatosítanunk kell magunkban, hogy mit akarunk megváltoztatni – véli a coach.– Fontos, hogy valamit adjunk azért a célért, amit el akarunk érni. Ha fogyókúrás porokkal, meg ehhez hasonló könnyű módszerrel próbálkozunk, akkor az azért nem fog menni, mert nem adtunk érte valamit cserébe. Valamit fel kell áldozni azért, hogy egy célt elérjünk – szól a következő észrevétel.Nem kell azonban, hogy csak lemondásról szóljon az életünk. Ha mérföldkőhöz érünk el a változás során, akkor jutalmazzuk meg magunkat. Az öndicséret is a folyamat része. Persze ne az legyen a jutalmunk, ami ellen küzdünk, hanem más apróság, ami örömet szerez.

Önuralom helyett önbizalom

Szokásfogas és Madonna

Hírességek fogadalmai



Farkas Bertalan 14 évesen, újévkor azt az ígéretet tette, hogy űrhajós lesz. Így is lett: 1980-ban első magyarként jutott ki az űrbe. Gianni Annoi ismert étteremtulajdonos 5 éve tartja fogadalmát, azóta sem gyújtott rá. Oláh Gergő énekes a személyiségét fejlesztené, és bátrabb szeretne lenni a fogadalma szerint, míg Ryan Gosling élete legjobb alakítását ígérte 2018-ra. Farkas Bertalan 14 évesen, újévkor azt az ígéretet tette, hogy űrhajós lesz. Így is lett: 1980-ban első magyarként jutott ki az űrbe. Gianni Annoi ismert étteremtulajdonos 5 éve tartja fogadalmát, azóta sem gyújtott rá. Oláh Gergő énekes a személyiségét fejlesztené, és bátrabb szeretne lenni a fogadalma szerint, míg Ryan Gosling élete legjobb alakítását ígérte 2018-ra.

Az öndicsérethez a környezetünkből is meríthetünk. – Nagyon sokszor az emberek azt sem tudják, hogy életükben már hány dicséretet kaptak. Ha ezt összeszedjük és leírjuk, akkor rájövünk: „úristen, én menő vagyok". Hajlamosak vagyunk pesszimistának lenni, és csak a rosszat észrevenni – hívja fel a figyelmet Katona Melinda.A változásban az is segít, ha megtaláljuk az örömforrásokat a folyamatban. Új ízek az egészséges étkezésben, a magunkra fordított idő öröme az edzéseken, új ismerősök a nyelvtanfolyamon, jobb szaglás a letett cigaretta után – csak észre kell vennünk ezeket, és nem lemondásként értékelni azt, hogy teszünk valamit az életünkért, magunkért, a céljainkért – vélik az életvezetési tanácsadással foglalkozók.– Az önuralom nem megfelelő technika a fogadalmak kapcsán. Ha elfojtod, visszaszorítod magad, akkor egy idő után előtör belőled az állat. Ehelyett önbizalmat kell tanulni, fejleszteni és motivációt fenntartani ahhoz, hogy valami hosszú távon működjön. Sokan nem hiszik el magukról, hogy képesek bizonyos dolgokra, ezért kell önbizalom a változáshoz – mondja a mediátor. Greg Leroy gondolatával folytatta: – Semmi sem változtatja meg jobban az életünket, mint az önmagunknak feltett kérdések. Szóval önmagunkat kell mindig megkérdezni: miért akarom ezt megcsinálni, mire vagyok képes?Bár minden élethelyzet és személyiség más, vannak módszerek, amelyek a legtöbb esetben jól alkalmazhatók. Ilyen például az új szokások bevezetése. – Szokásfogasnak nevezem azt a technikát, amely során az egyik kialakított új szokásra ráakasztunk egy másikat, mint egy fogasra. Azt például, hogy minden reggel sportoljunk, azt kialakíthatjuk úgy, hogy mindennap gondolatokkal és meditációval kezdjük a napot, aztán arra ráakasztjuk azt a szokást, hogy a meditáció után 15 percet gimnasztikázunk. Így könnyebb bevezetni az új életmódot – avat be módszerébe Katona Melinda.A másik lehetőség a szerepjáték. Mindenkinek van egy ideálja, akire felnéz, akiről azt gondolja, hogy sok, jó tulajdonsága van. Ez lehet filmhős vagy bárki más. – Mikor úgy érezzük, hogy valami nem megy, akkor gondoljuk azt, hogy mi vagyunk az a hős, vagy az az elismert ember. Kérdezzük meg magunktól: ő hogyan viselkedne? Ha belehelyezkedünk a szerepébe, akkor egyfajta személyiségátalakulás is lezajlik bennünk. Például ha valaki edzeni szeretne, akkor gondolhatja azt, hogy ő Arnold Schwarzenegger. Nem baj, hogy nem úgy néz ki, csak gondolja azt, és máris egy más mentális állapotba kerül, ami átlendíti a holtponton. Vagy akit én nagyon szeretek példának hozni, az Madonna, mert iszonyatosan célra tartó nő. Ezek sokat tudnak segíteni abban, hogy fenntartsuk a motivációnkat – osztja meg tippjeit az életvezetési tanácsadó.