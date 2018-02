Mindig a megfelelő zsiradékot használjuk - Mi legyen a lángossal?

Természetesen a lángoson és a fánkon kívül egy sor másik étel is áldozatául eshet az uniós irányelvnek, többek között a rántott hús és a sült krumpli is.– Ha elhagyjuk a napraforgóolaj forráspontját (180-200 Celsius-fok), akkor megindul a rákkeltő anyagok képződése. Az akrilamid egy olyan molekula, amely részt vesz a rákkeltő folyamatokban – válaszolja Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök. A táplálkozáskutatótól azt is megtudjuk, nehéz a kérdés, mert az akrilamidok az élelmiszerekben nemcsak rákkeltők, ezek adják a sokak által szeretett sültek ízét, színét. Régen állati zsírokban sütöttek, azok szerkezete, kötése nem változik meg a hő hatására, viszont azokat a szív- és érrendszeri betegségek miatt nem lenne korszerű ajánlgatni. A növényi olajok közül érdemes válogatni. A kókuszzsír, -olaj vagy a pálmazsír, -olaj stabil zsiradékok, azaz alkalmasak nyílt lángon sütéshez, sütőben sütéshez, süteményekhez. Ráadásul a sütemény belsejében sütés közben nedves hő keletkezik, ami szintén megakadályozza a káros anyagok keletkezését. Esetükben sem lehet azt mondani, hogy korlátlanul hevíthetők.

Terápiás élelmiszer

A nyersolaj-fogyasztásnál – például a salátákra – a határ a csillagos ég. A szezám-, a mák-, a lenmagcsíra-, a dió-, a csipkebogyó-, a repce-, a héj nélküli tökmagolaj mind kiváló. Vásároljunk időnként, mondjuk havonta más-más olajat, mert terápiás élelmiszer. Nagyon jó hatást gyakorol a keringésre, a belekre, a tüdőre, az agyra.

– Az olívaolaj bár stabil szerkezetű, füstpontja viszonylag alacsonyan van, de ebben nem is szoktunk olyan gyakran sütni. Főleg azért, mert a hidegen sajtolt és az extra szűz olíva olaj könnyebben elszenesedik. Ezt inkább a saláták önteteihez ajánlanám.– Tükrösre szűrt, azaz finomított, dezodorált, színtelenített, szagtalanított napraforgóolajat válasszunk (220-230 Celsius-fokon van a füstpontja). Viszont ezek is csak két alkalommal használhatók, és az első használat után le kell szűrni, majd fénytől, oxigéntől elzárt helyen tároljuk! Ilyeneket találunk a jól ismert és népszerű márkák között – ad jótanácsot a szakember. Hozzáfűzi: – Két-három hétnél tovább ezeket se tároljuk, mert eloxidálódnak, megavasodnak. Ezt a szagán jól lehet érezni. Az avasság hő hatására nem szűnik meg, ezért ha ilyen olajban sütünk, számíthatunk a rákkeltő anyagok jelenlétére. Az úgynevezett új generációs olajokban is bátran süthetünk, magas ugyanis a füstpontjuk (250 Celsius-fok felett van). Ilyen a kukoricacsíra-olaj, a szőlőmagolaj (érdemes tükrösre szűrtet választani, mert az kellemesebb illatú – a szerk.), a dióolaj, a szezámmagolaj, a mogyoróolaj és a lenmagolaj is. A kukoricacsíra-olajat tartjuk ár-érték arányban elérhetőnek, a többi még sajnos nagyon drága. Tulajdonképpen a bő olajban sütést a szakma nem pártolja, inkább válasszuk a sütőt. Az ételek alá-fölé öntsük kis mennyiségben ezeket az olajokat, és a zárt térben felgyülemlő vízgőz is segít nekünk az ételek elkészítésében.