Mosókapszulát enni nem vicces, ellenben az öröm is lehet kihívás

Mérgezést okozhat

Színes, illatos, ínycsiklandó, mint egy cukorka – ezért tesznek eleget állítólag sokan a legújabb neten terjedő kihívásnak, és esznek mosókapszulát. Érthetetlen logika, de az internetes kihívásoknál a lényeg általában az, hogy nevessünk a másikon, miközben az valamilyen vicces vagy csak annak látszó feladatot teljesít, ami akár veszélyes is lehet.A mosókapszula-evés is veszélyes, ráadásul nem is vicces. Éppúgy, ahogy az sem, amikor sóval és jégkockával égetik a kezüket, vagy egy szűk szájú tárgyba szorítva a szájat okoznak maguknak komoly sérülést.A mosókapszulaevés-őrület a Buzfeed szerint néhány évvel ezelőtt indult azzal, hogy egy viccportálon megjelent egy történet a kisfiúról, aki képtelen visszafogni magát, meg kell ennie egy ilyen színes kapszulát, annyira kívánja.

– Sajnos kifejezetten veszélyes játékról van szó – mondja dr. Mogyorósi Lilla gyermekgyógyász. – Ezek a színes kapszulák erősen maró hatásúak.

Pénzt vagy jeget!

Még ha valaki valamilyen rejtélyes okból tényleg így is érezné, ne tegye – kéri a gyártó, és most már a YouTube, valamint a szakértők is.A külső műanyag burok, amibe töltik őket, gyorsan feloldódik a szájban, és már az ebből kijutott egészen pici adag mosószer is könnyen felmarhatja a nyelőcsövet – magyarázza, és hozzáteszi, minimum gyomortükrözés vár arra, aki ilyennel próbálkozik, de ha nincs szerencséje, akkor műtőasztalra kerül, és akár egy életen keresztül számolhat a súlyos sérülés következményeivel. A felmaródás okozta következmények pedig legsúlyosabb esetben halálos kimenetelűek is lehetnek.Az egyik első, a netet teljes egészében felrázó kihívás az Ice Bucket Challenge volt, amikor a teljesítőknek vagy pénzt kellett adományozniuk egy alapítványnak, vagy le kellett önteniük magukat egy vödör jeges vízzel. Ez csaknem négy éve indult útjára, hogy felhívja a figyelmet egy nagyon komoly, végzetes bénulással járó betegségre.

Fegyveres kihívás



Már meg is jelent a következő veszélyes kihívás az Egyesült Államokban. A No Lackin Challenge lényege, hogy barátok fegyvert rántanak egymásra, és ezt videóra veszik. Sajnos már áldozatot is követelt az ostoba játék: nemrég meghalt egy 17 éves fiú, amikor húszéves barátja el is sütötte a fegyverét.

A mosókapszula-evés is a veszélyes kategóriába tartozik, ráadásul nem is vicces. Szerencsére azért akadtak azóta is még veszélytelen kihívások. A tavalyi Cup Blowing Challenge lényege például az volt, hogy egy műanyag poharat fújással kellett egy másikba repíteni. A kedvencünk viszont egyértelműen az, amelynek eredeti célja valószínűleg nem a nevettetés, hanem az örömszerzés volt.A #MaskOffChallenge lényege, hogy a rapper Future Mask Off című dalának fuvolaszólamát játsszák el a teljesítők bármilyen hangszeren, a világ bármely pontján. Gondolhatják, milyen gyönyörű dolgok születtek ebből!