Naptejre szúnyogriasztó? A nyári kozmetikumokat alkalmazhatjuk a hétköznapiakkal együtt

A bőrgyógyász úgy látja, a barnítókrémeknek van létjogosultságuk, bár ezek általában adalékanyagokat is tartalmaznak. – Ha egy kis pluszbarnaságot szeretnénk elérni, inkább így tegyük, mint hogy kitegyük bőrünket a káros UV-sugárzásnak – fogalmazott dr. Német Réka.

A fizikai fényvédőkben a titanium-dioxid és a cink-oxid a fényvédő összetevők. Ezek a kémiai szűrőkkel ellentétben nem elnyelik, hanem visszaverik a fénysugarakat.

Gyermekeknél fizikai fényvédőket is alkalmazhatunk, őket nem zavarja, ha esetleg nyomot hagy a bőrükön a kozmetikum. De náluk a kalap, ingecske vagy blúzocska, napszemüveg se maradjon el – tanácsolja Németh Réka bőrgyógyász. A kicsikre sokan még fürdőzés közben is ráadják a pólót, ami a fényvédelem szempontjából jó gyakorlat, más dolog, hogy mennyire kényelmes ez a viselet számukra.



Az időseknél az évtizedeken át tartó napfényártalom megnöveli a bőrrák kockázatát, a fénykárosodás jelei látszódnak a bőrükön. Viszont „az ő idejükben" még kisebb volt az UV-sugárzás, ezért fel kell hívnunk a figyelmüket a fényvédelemre. Ha a napolaj, naptej vagy spray esetleg kevésbé szimpatikus megoldás, kalap, ing viselésével is védekezhetnek.

Arckrém, smink, naptej, parfüm, esetleg rovarriasztó, még egy kis ez, egy kis az – nyáron a szokásos kozmetikumaink mellett bőrünk, egészségünk érdekében számos egyéb terméket használunk. Hogy ez jó vagy rossz, gyakorlatunktól függ, de inkább csak kényelmetlenséget okozhatunk magunknak azzal, ha egyikre kenjük a másikat.Az elsődleges bőrünk hosszú távú védelme, hiszen az UV-sugárzás okozta károsodás évekkel később is jelentkezhet. – A fényvédők esetében is érdemes jobb minőségű termékekbe beruházni – magyarázta dr. Németh Réka bőrgyógyász. A szegedi Aranyklinika orvosa rámutatott, hogy a magas faktorszámú és hiteles termékeket a gyógyszertárakban biztosan megtaláljuk. – Lehet, hogy nem biotermékek, de fotostabilabbak, gyakran vízállók, számos közülük minimális adalékanyagot tartalmaz csupán. Az illatosított, színezett termékeket inkább kerüljük – tette hozzá.Egy természetes anyagokat előnyben részesítő hölgy olvasónk viszont kakaóvajjal ápolja a bőrét. Úgy tudja, fényvédő hatása is van, csakúgy, mint a sheavajnak vagy a kókuszolajnak. Vajon napozás előtt használhatja ezeket? – kérdeztük a szakorvost. – Semmiképp, mert nincs fényvédő hatásuk! Sőt: legyünk óvatosak, mert egy-egy alapanyag akár fényérzékenyítő is lehet. Az idősebb generáció biztosan emlékszik még a bronzolajra: ez például gyönyörű színt biztosított a bőrnek, de szintén fotoszenzitív hatású volt.Amikor a legerősebb az UV-sugárzás, dél és 15 óra között, senkinek nem ajánlott a napon tartózkodnia hosszasan. Akinek több az anyajegye, hajlamos a leégésre, vagy szeplősebb, arra ez fokozottan érvényes, de a megfelelő minőségű fényvédők alkalmazása mindenkinek ajánlott.A nőknél azonban más sarkalatos pontja is van a fényvédelemnek. Ha nem is mindenki full sminkben lép ki az utcára, de sokan használnak alapozót, korrektort, vagy kifestik legalább a szemüket. – Egyik fiatal páciensem épp emiatt kért tanácsot, ugyanis ő használ hidratálókrémet, alapozót és fényvédőt is – egyszerre. Inkább az olyan készítmények alkalmazását javaslom, amelyek mindhármat tudják. Nem azért, mert irritálnák a bőrt, de nyáron már egy krém alá is aláizzadunk. Ha három kozmetikumot is felkenünk, akkor meg pláne folyni fog rólunk a víz! Inkább a kényelem, a komfortérzet javítása miatt javaslom, hogy ötvözött hatású termékeket válasszunk. Aki nem sminkel, az is talál fényvédő hatású arckrémet. A minőségi, nappali alkalmazásra javasolt készítmények legtöbbje bír ilyen hatással is – tudtuk meg a bőrgyógyásztól.Persze a felnőtteknek is érdemes könnyű, világos, természetes anyagú ruhaneműkkel, kalapokkal védekezni a káros sugárzás ellen, különösen ha valaki az egész napot a szabadban tölti. – Lehet árnyalni a képet, léteznek UV-szűrős ruhák, de ha ing, póló rajtunk van, biztosan nem égünk úgy le, mint nélküle – folytatta a szakorvos.Ha a fényvédelmet kipipáltuk, de zöldövezetben strandolunk, túrázunk, vagy csak a kertben tevékenykedünk, előkerül a szúnyog- és kullancsriasztó is. Több olvasónk elbizonytalanodott: mit kenjek mire? – kérdezték.– Nem valószínű, hogy „összeveszne" egymással a fényvédő és a rovarriasztó. Viszont arra ügyeljünk, hogy utóbbiak között vannak olyan készítmények, amelyeket csak a ruhára szabad ráfújni. Fontos, hogy bármilyen terméket is vásárolunk, olvassuk a vásárlói tájékoztatóját: abból kiderül, hogyan alkalmazhatjuk biztonságos körülmények között – mondta dr. Németh Réka, és kitért arra is, akinek nagyon száraz vagy épp zsíros bőre, az is megtalálhatja a megfelelő készítményt, mert a minőségi termékek gyártói arra törekednek, hogy minél komfortosabb legyen a kozmetikumok használata.