Negyvenöt év után újabb ország lett maláriamentes az amerikai kontinensen

Negyvenöt év után újabb országot nyilvánítottak maláriamentessé az amerikai kontinensen. A Paraguayra vonatkozó bejelentést hétfőn tette az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy Costa Rica-i fórumon, San Joséban. Az amerikai kontinensen legutóbb 1973-ban nyilvánítottak maláriamentessé egy országot, akkor Kubát.

A sikertörténetek, mint amilyen Paraguayé is, bizonyítják, hogy lehetséges" felszámolni a betegséget.

- fogalmazott üzenetében az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Tedros Adhanom Ghebreyesus szerint ha a malária kiirtható az egyik országban, kiirtható az összesben.Paraguay egyike volt annak a 21 országnak, amellyel kapcsolatban a WHO 2016-ban azt a cél tűzte ki, hogy 2020-ra tűnjön el a váltólázként is ismert betegség. Ahhoz, hogy egy országot maláriamentessé nyilvánítsanak, az kell, hogy három évig ne jelentsenek új megbetegedést.A listán Costa Rica, Ecuador, Salvador és Mexikó is szerepel. Az Egészségügyi Világszervezet szerint 2015-ig az azt megelőző 15 évben világszerte 37 százalékkal csökkent a maláriás esetek száma, 60 százalékkal pedig a halálozásoké.2016-ban azonban emelkedett a megbetegedések száma. Mint az a 2017 novemberében közzétett adatokból kiderült: 91 országban összesen ötmillióval 216 millióra nőtt a maláriás esetek száma az azt megelőző évihez képest. A halálozásoké nagyjából változatlan, 445 ezer maradt.