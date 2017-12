Nem akarja megműtetni magát az olvadó arcú nagymama

Visszautasítja a műtét lehetőségét az a nagymama, akinek az arca egy ritka genetikai betegsége miatt olyannak tűnik, mintha éppen elolvadna. Attól fél ugyanis, hogy belehalna az operációba – írta a Mirror Gyerekkora óta szenved ebben a betegségben és az évtizedek alalt csak rosszabb lett az állapota.Mindezek ellenére dolgozik, nemrégiben költözött fel Bangkokba, utcai árusként keresi meg a napi betevőt - idézi a lapot a Bors „Már jóideje meg van ez a problémám. Olyan régóta, hogy már nem is emlékszem az elejére. De túléltem, egészséges vagyok és van munkám is. Ha megműtenének, talán soha többé nem kelnék fel. Attól félek, hogy nem élném túl" – nyilatkozta Wiang, akinek két unokája is van, és aki virágokat és kámforolajat árul a lánya segítségével.