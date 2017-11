Nem csak divat és olcsó a használt ruha - tudja, miért érdemes még megvenni?

Százszor több vegyszer kell. 20 millió tonna gyapot termesztéséhez évente 2,6 milliárd tonna rovarirtót használnak el világszerte.

Észszerű, nem kényszerű

– Amikor gyerek voltam, volt egy márkás pólóm. Imádtam. Úgy örököltem egy unokatesómtól, de soha senkinek sem árultam el, hogy nem új. Kínosnak éreztem, hogy nekünk nem futja rá – meséli olvasónk, Vivien, és hozzáteszi, ez azért is fura, mert ma már szinte divat a használt ruhákkal való üzletelés.A gyerekeinek többségében ő is másodkézből való, de jó minőségű ruhákat szerez be. Ami nem is túl nehéz: a turikon kívül se szeri, se száma a ruhaadásvételi csoportoknak a közösségi oldalakon, és sűrűn rendeznek bababörzéket is. Nem kell nagy erőfeszítést tenni hozzá, hogy ilyet találjon az ember, és eladja vagy épp beszerezze az adott ruhákat.Tényleg nem nehéz, mi magunk is kipróbáltuk. Egy három órás bababörze alatt 15 ezer forintot „kerestünk". A szomszéd árusok között olyat is találtunk, aki ennek a kétszeresével tért haza. Hogy mi a titka a sikeresebb börzének, nem jöttünk rá. Aki régóta csinálja, azt mondja, szerencse kérdése. Ha találkoznak az igények és a kínálat, akkor egész jól túl lehet adni a feleslegessé vált darabokon, és nullszaldóval be lehet szerezni az újakat.Olvasónk, Anett elmeséli, 14 éves koráig a bátyja és az unokabátyja kinőtt ruháit hordta, mert nem volt más. Zsuzsanna pedig úgy emlékszik, hogy 30 éve teljesen elfogadott volt más levetett ruhájában járni, és nagyjából 20 évvel ezelőtt vált cikivé a dolog.Hozzászól egy másik anyuka, Viktória is, aki úgy látja, manapság már nem kell egy kislányt fiúruhákba öltöztetni. – Jobban élünk, sokkal több ruhát tudunk megengedni magunknak. Régen azért kisebb volt egy átlagos ruhatár, és nem is egy szezonra vásároltak az emberek. A gyerekeknek is több ruhájuk van, amik jó állapotban könnyen eladhatók. Épp ezért nem a kényszerűség visz rá a használtruha-vásárlásra, hanem az észszerűség – vélekedik.Agócs Tünde egy közösségi oldalon szervezett gyerekruha-adásvételi csoport egyik adminisztrátora. Társaival hat éve hozták létre a közösséget, ami nagyon hamar nem várt érdeklődést váltott ki. – A pénz miatt lett népszerű, fillérekért nagyon szép holmikat lehet kapni – avat be. Rákérdezünk, milyen veszélyei lehetnek az adásvételnek, sok-e az átverés? – A mi csoportjainkban helyiek hirdetnek. Nincs postázás, ezért pénzlehúzós sztorik sincsenek. Átverés nagyjából abból adódik, hogy valaki szép állapotúnak hirdet valamit, a hibája viszont csak otthon derül ki, de ritka az ilyen panasz. Ráadásul nehéz megítélni, hogy szándékos vagy véletlen esetről van-e szó – mondja.

Az idő is pénz

Káros is lehet az új

Sztárok, akik rajonganak a használtért



Julia Roberts megrögzött turkálórajongó. Imád vintage butikok értékes ruhadarabjaiból válogatni, és nem riad vissza attól sem, hogy a díjátadókon is elegáns, de régi ruhákban jelenjen meg.

Dita von Teese az 50-es éveket idéző, glamúros retrót keresi a turikban.

Az 50-es, 60-as éveket idéző holmik iránt azonban van más is, aki él-hal, mégpedig Zooey Deschanel.

Johnny Depp is szívesen kutat kincsek után a turkálókban. Majdnem minden nyilvános szereplése alkalmával elmúlt korszakok ruháit és kiegészítőit viseli.

Olvasónk, Krisztina járt már így is, úgy is, ezért nagyon megnézi, hogy mit vásárol meg. – Évszak- és méretváltásban vagyunk épp, ez pedig nem kis feladat egy szülőnek. Próbáltam már azt, hogy csak új ruhákat vásárolok – az brutális összeg. Azt is, hogy ilyet is, olyat is veszek. Ez kivitelezhető, de még így is érezhetően drágább, mint ha csak használt darabokat szerzek be – magyarázza, és hozzáteszi, utóbbival kapcsolatban érte már csalódás. – Valóban sokkal olcsóbb, de többször jártam már úgy, hogy a ruhák rosszabb állapotban voltak, mint ahogy az a fotón látszott. Ráadásul sokszor nehéz összehozni a találkozót, sokat kell rohangálni a darabok után, az idő pedig pénz – mondja, és hozzáteszi, azért próbálkozik, mert nemcsak olcsóbbak, de egészségesebbek is a használt ruhák.Ha használt ruháról van szó, a legerősebb érv a megvásárlása mellett természetesen az akár 50-70 százalékkal alacsonyabb ár, de érdemes mérlegelni a környezetkímélő hatást is. Kevesen tudják, de a ruhagyártás ma az egyik legkörnyezetszennyezőbb iparág.Az egyik leggyakoribb alapanyagként használt gyapot megtermelése például elképesztő mennyiségű vizet és növényvédő szert emészt fel, írja az ökofitnesz.hu oldal. Így a gyapottermesztő vidékek közelében vagy kiszáradnak a természetes vizek, vagy durván szennyezetté válnak a vegyszereknek köszönhetően. De nem jobbak a műszálas ruhák sem. Ezek egyik alapanyaga ugyanis a kőolaj, melynek kiaknázása már hosszú évek óta veszélyezteti a Földet.A feldolgozás során pedig még ennél is több káros anyaggal találkoznak szeretett ruháink: egészségre ártalmas, allergén, rákkeltő és idegrendszert károsító vegyületekkel kezelik őket. És bár már léteznek bizonyítottan veszélymentes textíliák, még nem ezek számítanak természetesnek. Szóval, környezetvédelmi és egészségügyi szempontból sem mindegy, hogy mit választunk. A használt ruha – mire eljut hozzánk – már ki lett mosva annyiszor, hogy ne okozzon kárt a korábbi vegyszertartalma, ráadásul ennyivel kevesebb újat kell gyártani, ami további környezetterheléstől mentesít.