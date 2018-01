Nem lesz egészségesebb attól, hogy egy forró teremben jógázik

A világszerte népszerű bikram jóga gyakorlói 40 Celsius-fokra felfűtött, 40 százalékos páratartalmú teremben hajtanak végre 26 jógapozíciót.



Közkedveltsége ellenére keveset lehetett tudni arról, hogyan hat az egészségre, még kevesebbet arról, hogy a forróság fokozza-e a jótékony hatást.



Az Experimental Physiology című szaklapban közölt kutatás az első, amely megvizsgálta a hőség szerepét a bikram jógában, és azt állapították meg, hogy a felfűtött teremnek nincs köze a vérkeringés javulásához.



A Texasi Állami Egyetem és az austini Texasi Egyetem kutatói kimutatták, hogy a bikram jóga javíthatja az érfalak minőségét, ami a szívbetegségek megelőzésében játszik szerepet.



Azt is megállapították, hogy lassíthatja az érelmeszesedést, amely szívrohamhoz vagy agyvérzéshez is vezethet. Azonban az is kiderült a tanulmányból, hogy ezek a hatások normális szobahőmérsékleten is elérhetők.



A vizsgálatban 80 felnőtt vett részt, az egészségi szűrések után véletlenszerűen három csoportba osztották őket: egy csoport bikramra, a másik szobahőmérsékleten végzett ugyanolyan jógára járt, a harmadik volt a kontrollcsoport, ők nem jógáztak.



A résztvevők 12 héten át jártak heti három, 90 perces jógaórára.



"A vizsgálat azt az új eredményt hozta, a jógázásnak a keringésre gyakorolt hatásában nem játszik szerepet, hogy milyen hőmérsékleten gyakorolják" - összegezte Stacy D. Hunter, a szerzők egyike.