Népbetegség a lúdtalp

A lapos láb tünete, hogy a talp normálisan jelen lévő boltozata ellaposodik, ami gyakran együtt jár a lábszár és a sarok tengelyének megváltozásával is. Kívülről szemlélve a boltozatok ellaposodása miatt szinte az egész talp érintkezik a földdel, valamint a lábat hátulról nézve a sarok kifelé mutat, továbbá panasz lehet a lábfájdalom, illetve a lábszár, térd vagy akár a gerinc fájdalma is. Érdemes tudni, hogy a kamaszkori térdkalácsfájdalomnak van bizonyított összefüggése a lapos lábbal. 10 éves korig alakul a lábboltozat Fontos tudni, hogy a növekedés során a láb boltozatának megjelenéséhez idő kell. Azok a járás megindulásával, az izmok megerősödésével fokozatosan kezdenek kialakulni. Hiányuk kétéves kor előtt semmiképp sem tekintendő kórosnak. Majd a növekedéssel a normál boltozat igazából 10 éves korra jelenik meg, így a valódi, kezelést igénylő esetek előfordulása ez előtt rendkívül ritka. A jellegzetes kép az emberek pár százalékában felnőttkorra is megmaradhat, mint kifelé álló sarok, befelé dőlő boka. Ezek jórészt panaszmentesek, így kezelést általában nem igényelnek. A túlsúly is kockázatot jelent A lapos láb megjelenésében szerepet játszhat egyrészt a nem megfelelő vagy túlzott terhelés – például testsúlynövekedés –, illetve egyes, a lábat kifejezetten terhelő foglalkozások. A lábat alkotó kötőszövetek és izmok csökkent funkciója a lábboltozat tartórendszerének elégtelenségéhez vezet. Itt genetikai eredet, alkati variációk valószínűsíthetők. Mikor és hogyan kezeljük? Valódi beavatkozást igénylő állapotok viszonylag ritkák. Kezelésre csak tényleges panasz esetén van szükség, úgymint állandó fájdalom, csökkent terhelhetőség, lábél-, esetleg térdfájdalom. De kiemelt szerepe van a megelőzésnek. A kisgyermeket ne kényszerítsük járásra, hadd járjon, ahogy ő tud és szeretne. A lapos felületeken történő mezítlábas séta nem megfelelő, az egyenetlen talaj (kavicsos, homokos, füves terület) viszont kedvező.