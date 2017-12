Nézzünk a hajhullás mögé: mindenkinek javasolt télen sapkát viselni

A férfiaknak is érdemes sapkát hordaniuk, nekik is árt a hideg. Fotó: PxHere

– Télen mindenkinek javaslom a sapka viselését, hiszen a fejbőrünk segít a testhőmérséklet szabályozásában. Ha a nagy hidegekben nem védi a fejünket sapka, de testünk többi részét meleg ruha borítja, akkor a fejbőrünkön lévő vérerek mintegy hőcserélőként lehűtik a testünk egyéb területén lévő vérmennyiséget – magyarázza dr. Boros-Gyevi Márta. A bőrgyógyász, kozmetológus rámutat: – Ennek következménye, hogy a maghőmérsékletünk csökken, vagyis jobban fázunk. Ráadásul a fejbőrünkben lévő kis hajszálerek a hideg hatására összehúzódnak, és oxigénellátásuk annyira csökken, hogy sérülhet a hajszál. Nemcsak megfázhatunk, de emiatt a hajunk is hullhat.– Igen, visszanőhetnek a „megfázás" miatt elveszített hajszálak. Ennek érdekében érdemes vitaminokat is szednünk. A cinktartalmú tablettákat javaslom, illetve az A és a H vitamint. Utóbbit inkább speciális, erre a célra kifejlesztett hajserkentőkben találjuk meg. Illetve hajhullás esetén azt is szoktam javasolni, nézessük meg, nem áll-e fenn D-vitamin-hiány. Ennek a szedését egyébként szinte minden felnőttnek ajánlhatnám a téli időszakban, mert a legtöbben hiányt szenvednek belőle – kevés napfény ér ilyenkor legtöbbünket, és az ételekből sem tudunk elég D-vitaminhoz jutni.

Szükséges vizsgálatok



Ha aggasztó a hajhullásunk, érdemes egy rutinlabort csináltatni. A vérkép alapján megállapítható, hogy fennáll-e vérszegénység, illetve ezzel kapcsolatos vashiány, amely szintén okozhat hajvesztést. Amennyiben a gyulladásos paraméterek (CRP, AST) magasak, akkor ez a szervezetben lévő gócot és egy bizonyos gennykeltő baktérium (Streptococcus) jelenlétét mutatja, ami a mandulában szokott leggyakrabban előfordulni. Utóbbi esetében a fül-orr-gégész torokváladék-tenyésztést végez, illetve mandulaeltávolítást javasolhat. A fogászati gyulladásos gócokat panorámaröntgen segítségével lehet a legkönnyebben megállapítani, nőgyógyászati góc kimutatására tenyésztést, illetve ultrahangvizsgálatot érdemes csináltatni.

– Ha rendesen megszárítottuk a hajunkat, nem lehet gond, de ilyenkor is javaslom a sapkát. Ez a férfiakra is vonatkozik! Rájuk jellemzőbb, hogy használnak valamilyen hajformázót, és utána nem szárítják meg a hajukat. A nedves hajtő megakadályozza, hogy a hajszálerek keringése megfelelően működjön, az előbb említettek miatt, megfázik a fejbőr, károsodhatnak a hajszálak, a hajhagymák.Ha aggasztó a hajhullásunk, érdemes egy rutinlabort csináltatni – dr. Boros-Gyevi Márta.– Tavasszal és ősszel jobban hullik a hajunk, gyakorlatilag mi is vedlünk, mint az állatok. Normálisnak tekinthető, amíg csak napi 80–100 szál haj hullik ki. Ha ennél több, akkor érdemes kivizsgáltatni. Nem természetes, ha valaki beletúr a hajába, és nagyobb mennyiségű haj marad a kezében illetve ha foltokban hullik ki.– A nők esetében leginkább a menopauza kezdetétől figyelhető meg, hogy a férfiakhoz hasonlóan kopik a haj. Lecsökkennek ugyanis a szervezetben a női nemi hormonok (ösztrogén, progeszteron), és a férfi nemi hormonok kerülnek túlsúlyba. Ez pedig a fejbőrön is megmutatkozik. Fiatalabb nőknél a fej tetején jelentkező, férfias típusú hajhullás, hormonális problémákra utalhat. Egyértelműen meg lehet különböztetni egyéb, diffúz hajhullástól, hiszen tarkótájon és oldalt megmarad a haj eredeti sűrűsége – fejezi be dr. Boros-Gyevi Márta.