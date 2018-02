Növelhetik a szív-és érrendszeri betegségek kockázatát egyes mellrákkezelések

Az amerikai szakemberek szerint a nőknek gondosan mérlegelniük kell bármely terápia kockázatait és előnyeit, amely ártalmas lehet a szívre. Nem minden kezelés hordoz kockázatot, és vannak módok azok csökkentésére vagy elkerülésére - hangsúlyozták.



"Azt akarjuk, hogy a betegek a legjobb kezelést kapják a mellrákra. Mindenkinek konzultálnia kell orvosával a mellékhatásokról" - hangoztatta Laxmi Mehta, az Ohiói Állami Egyetem nőbetegekre szakosodott szívspecialistája, aki a közleményt megfogalmazó orvoscsoportot vezette.



Az Egyesült Államokban több mint hárommillió mellrákból felépült ember van és mintegy 48 millió szívbeteg - emlékeztetnek a szakemberek.



"A legtöbb emlőrákbeteg attól fél, hogy ez a betegség okozza a halálát. Még ha fel is épül a kórból, akkor is tart ettől, de több mint valószínű, hogy szívbetegségben fog meghalni, különösen a 65 év felettiek" - hangoztatta Mehta.



A mellrákkezelések mellékhatásai között lehet a szabálytalan szívritmus, billentyűproblémák vagy a szívelégtelenség, amikor a szív gyengül és képtelen hatékonyan pumpálni a vért. A tünetek jóval a mellrákkezelés befejezése után jelentkezhetnek.



A Herceptin vagy a hozzá hasonló gyógyszerek szívelégtelenséget okozhatnak. Ez néha átmeneti és a kezelés után elmúlik, de állandósulhat is.



A sugárterápia az artériákra van hatással, szűkítheti, vagy elzárhatja azokat. Más gyógyszerek szívritmuszavart idézhetnek elő, vagy az artériák görcsös összehúzódását, ami végső soron akár szívrohamot idézhet elő. Egyes kezelések a DNS-t is károsíthatják.



Egyes kutatások azt jelzik, hogy az immunterápiás új gyógyszerek ritka esetekben, de okozhatnak szívkárosodást.