Nyugdíjas ápolónő különleges képessége hozhat változást a Parkinson-kór kiszűrésében

A Parkinson-kór kiszűrésének lehetőségével kecsegtet a Manchesteri Egyetem és az Edinburghi Egyetem kutatóinak közös munkája: a szakemberek annak a jellegzetes szagnak az okát keresik, amelyre egy skóciai asszony hívta fel a figyelmüket, aki először a saját férjénél "szagolta ki" a betegséget - írta a BBC News.



A Parkinson az Alzheimer-kór után a második leggyakoribb degeneratív idegrendszeri megbetegedés. Tünetei közé tartozik a remegés, a lassú mozgás és a merev izomzat. Nagy-Britanniában a becslések szerint nagyjából minden 500. embert érinti a betegség.



A Parkinson-kórnak jelenleg nincs gyógymódja - megfelelő kezelésekkel ugyanakkor enyhíthetők a tünetei -, és a diagnosztizálása is csak a tünetek megfigyelésén alapul.



A közép-skóciai Perthben élő Joy Milne "képessége" azonban változást hozhat a betegség kiszűrésében. Joy férjénél, Lesnél 45 éves korában diagnosztizáltak Parkinson-kórt. Az asszony azonban már jó egy évtizeddel korábban szokatlan pézsmaillatot kezdett érezni a férje körül.



"Nagyon viharos időket éltünk, amikor a férjem nagyjából 34-35 éves volt és mindig mondogattam neki, hogy nem zuhanyoztál, nem mostad meg a fogad rendesen" - idézte fel Joy. Hozzátette: "ez egy teljesen új szag volt és fogalmam sem volt, hogy mi ez. Állandóan mondogattam neki, ami viszont felzaklatta őt, ezért inkább csendben maradtam".



A nyugdíjas ápoló csak akkor kapcsolta össze a szokatlan szagot a betegséggel, amikor ugyanilyen illatú emberekkel találkozott a Parkinson's UK jótékonysági szervezeten keresztül.



Joy férje 2015-ben meghalt. Az asszony megígérte neki, hogy utánajár különleges képességének és hogy miként tudna vele másokon segíteni. Joy kutatókkal megosztotta felfedezését egy konferencián, majd az Edinburghi Egyetemen dolgozó Tilo Kunath egy sor teszttel megerősítette, hogy az asszony valóban képes "kiszagolni" a betegséget.



Az asszonynak 12 jelöletlen pólót kellett megszagolnia, amelyek közül hatot korábban Parkinson-kóros páciensek, hatot egészséges önkéntesek viseltek. Joy sikerrel azonosította mind a hat páciens pólóját, ugyanakkor a kontrollcsoport egyik tagjának a felsőjén is megérezte a jellegzetes szagot. Három hónappal később megtudta, hogy a pólós tesztet követően Parkinson-kórt diagnosztizáltak ennél a személynél.



Kunath a Manchesteri Egyetemen dolgozó Perdita Barrannal együtt látott hozzá azoknak a molekuláknak az izolálásához, amelyek a Joy által érzett szagért felelősek. Barran és csapata Parkinson-kóros páciensektől és egy kontrollcsoport tagjaitól gyűjtött be mintákat, hogy olyan molekuláris sajátosságokat keressen, amelyek esetleg csak a betegeknél mutathatóak ki.



A kutatók a molekulák izolálására és tömegének nagypontosságú meghatározására alkalmas eszköz, a tömegspektrométer segítségével elemezték a mintákat és az első eredmények tíz olyan molekulát mutattak, amelyek csak a Parkinson-kóros páciensekre jellemzőek és a jelek szerint a betegek bőrén koncentrálódnak.