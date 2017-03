Okostelefonnal mérik a sperma minőségét

Világszerte több mint 45 millió párt érint a meddőség problémája, a sperma minőségét mérő jelenlegi általános módszerek klinikai körülményeket igényelnek, drágák és lassan mutatnak eredményt - áll a Science Translational Medicine című amerikai tudományos lapban megjelent tanulmányban, amely a bostoni Brigham and Women's Hospital nevű kórház kutatóinak eredményeit összegzi. Az eszköz egyelőre csak prototípus, de tervezik, hogy benyújtják az engedélyeztetési kérelmet az illetékes amerikai hatóságokhoz.



"A férfiaknak kórházi szobákban kell spermamintát adniuk olyan helyzetben, amely kínos számukra, stresszt okoz, valamint pesszimizmust és csalódottságot eredményez" - mondta a kutatást vezető Hadi Shafiee.



Kiemelte: olyan megoldásra törekedtek, amely a férfiak termékenységének mérését a házi terhességi tesztekhez hasonlóan egyszerűvé és elérhetővé teszi.



Shafiee és kollégái egy hordozható eszközt készítettek, amely másodpercek alatt méri a sperma koncentrációját és a spermiumok mozgékonyságát a szerkezet teljesítményének és a széles körben elérhető okostelefonok kamerájának segítségével.



Az elemzőegység, amelynek anyagköltsége kevesebb mint öt dollár, egy okostelefonra illeszthető optikai tartozékból és egy eldobható mikrochipből áll, utóbbira kell tenni a spermamintát.



A kutatók 350 mintát elemeztek, demonstrálva, hogy a műszer 98 százalékos pontossággal képes azonosítani a normálistól eltérő spermát, amelyben nem elegendő a spermiumkoncentráció vagy nem elég mozgékonyak az ondósejtek.



"A teszt kis költségű, minőségi, nagy pontosságú és kevesebb mint öt másodperc alatt képes elemezni egy hígítatlan spermamintáról készült videót" - emelte ki Shafiee. Ráadásul a műszer annyira felhasználóbarát, hogy előképzés nélkül tíz önkéntes tökéletesen elemzett több mint száz mintát.



John Petrozza, a tanulmány társszerzője, a massachusettsi meddőségi központ igazgatója szerint a meddőségben érintett párok több mint negyven százalékának a spermiumok abnormalitása miatt van problémája. Ezzel a fejlesztéssel gyorsabban juthatnak hozzá a szükséges ellátáshoz. "Valóban olyan eszközt alkottunk, amely nagyon sok ember javát szolgálja" - emelte ki.



A szakértő szerint az eszközzel vazektómián (az ondóvezetékek elkötésén) átesett férfiak is ellenőrizhetik spermájukat, valamint állattenyésztők is alkalmazhatják az állatok termékenységének ellenőrzésére.