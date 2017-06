Okostextillel az egészségért

A kor előrehaladtával számos betegség jelentkezik.

A betegségeket előidéző szabadgyökök hatását az emberi szervezetben csökkenteni lehet a speciális okostextil napi néhány órás viselésével. Az új technológiával kezelt textilek nemcsak egészséges emberek, hanem szabadgyökök okozta rendellenességekben szenvedők esetében is csökkentették a szabadgyökök számát – olvasható a Nanobionic cég kutatói által a Journal of Medicinal Chemistry and Toxicology című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányban.

A kutatás azt is megmutatta, hogy ezek az anyagok antioxidánsként működhetnek a szervezetben. A szabadgyököket felelősnek tartják számos betegség, köztük az elhízás, a reuma, a korai öregedés, bőrbetegségek, az Alzheimer-kór, a szklerózis multiplex és a szürke hályog előidézéséért.Az innovatív textilek speciális biokerámia bevonatúak, és a szervezet természetes hőenergiáját hasznosítva fejtik ki hatásukat.