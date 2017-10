Október ismét a látás hónapja: az évszázad népbetegsége lehet a száraz szem

Mire figyeljünk cseppentéskor?



Sokaknak okoz problémát, hogy nem tudnak a saját szemükbe cseppenteni. Dr. Végh Mihály szerint azonban ez idővel megtanulható. – A legfontosabb, hogy ne az alsó szemhéjunkat húzzuk le, mert az idővel kitágul, a szemcsepp pedig ki fog folyni belőle. Ehelyett a felsőt húzzuk feljebb, és nézzünk egyenesen a cseppentőbe. Nem baj, ha mellémegy, sok próbálgatás után előbb-utóbb hozzászokunk, és sikerülni fog – mondja a szakember.

Növekvő probléma

– Titkárnőként rengeteget dolgozom számítógép előtt, de egyébként is mobiltelefon-függő vagyok. Néhány éve kezdtem el érezni, hogy nap közben egyre többet fáj a szemem. Az orvosom műkönnyet javasolt, mert a folyamatos igénybevétel miatt jóval kevesebb könnyet termel a szemem, mint kellene – mesélte olvasónk, a 37 éves Judit.– A szüleim szemproblémái miatt sokat jártam a szemészetre kivizsgálásra. Szerencsére eddig nem találtak semmit, az orvos szerint viszont a szemem hajlamos lehet a kiszáradásra, amire oda kell majd figyelnem – számolt be élményeiről másik olvasónk, a 28 éves Gábor.A szakemberek szerint a szemszárazság az évszázad népbetegségévé válhat, mert sokaknak csökkent a könnytermelése. Szerencsére ma már tehetünk ellene.A Magyar Látszerész Szövetség és az optikai szakma idén is meghirdette a látás hónapját. Az egész októbert felölelő kampányt a szakemberek a magyarországi látáskultúra javítása érdekében indították útjára néhány éve, amire a szemészek szerint ma hazánkban igen nagy szükség van.

35 éves kor felet évente egyszer el kellene menni a szemészhez" – dr. Végh Mihály egyetemi docens.

– Sajnos a rohanó világban nem törődünk a saját látásunkkal, pedig nagyon fontos lenne. A megfelelő korrekcióval (legyen az műtét vagy egy jól kiválasztott szemüveg) nagyot javulhat az életminőségünk, arról nem is beszélve, hogy a kellemetlen tünetek – fejfájás, a szem fájdalma – elkerülhetők – mondja dr. Végh Mihály, a Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinikájának docense.

Egy szempillantás alatt

A szakember szerint a technológia és az életvitelünk változása miatt a legnagyobb problémát jelenleg a szem szárazsága okozza, ami – ha nem figyelünk rá eléggé – az évszázad népbetegségévé nőheti ki magát.– Önmagában már ma is több azoknak a pácienseknek a száma, akik kisebb mértékű szemszárazságra panaszkodnak, mint ezelőtt 5-10 évvel – tette hozzá dr. Végh Mihály.A szakemberek szerint a szem szárazságát több tényező is okozhatja. Sokaknál a folyamatos számítógép- és/vagy mobiltelefon-használat hozza elő, de rossz hatással lehet a szemre a légkondicionáló berendezések vagy a fűtés intenzív használata is. Emiatt már nemcsak a felnőttek, de a gyerekek is a veszélyeztetett kategóriába sorolhatók.– Percenként átlagosan tizenkettőt kellene pislognunk, azonban ha valamilyen kijelzőt nézünk, ez a szám jelentősen lecsökkenhet. Sajnos ilyenkor a figyelmünket leköti az általunk nézett dolog, így nem vesszük észre, hogy pislognunk kellene. Emiatt erre tudatosan kellene figyelnünk – árulta el a Szemészeti Klinika docense.A szemszárazság tünetei ráadásul igen változatosak lehetnek. A legenyhébb esetben úgynevezett „idegentárgy-érzés" jelentkezik, ami nemcsak a szemnek kellemetlen, de a hangulatunkat is képes rontani. Másrészről a szem kipirosodhat, fáradtabb lesz.– A könny alapvetően azért van, hogy stabil optikai közeget biztosítson a szemnek, vagyis éles képet lássunk. Emellett természetesen a fertőzésektől is igyekszik megvédeni bennünket. Fontos tudni, hogy minden egyes pislantásnál új könnyréteg kerül a szemünk elé. Ha ez nincs meg, az hosszú távon nemcsak kellemetlen, de a szaruhártya megbetegedését is okozhatja – jegyezte meg dr. Végh Mihály.

Megoldás lehet a műkönny

Az olvasó kérdezi



– Milyen időközönként kell szemészeti kivizsgálásra járni? – tette fel a kérdést olvasónk, Andrea.

– Évente egyszer érdemes lenne ellátogatni egy rutinvizsgálatra – adta meg a választ dr. Végh Mihály. A szakember szerint általánosságban elmondható, hogy 35-40 éves kor előtt nem várható lényeges változás a látásban, 35 éves kor felett viszont már érdemes legalább évente egy szűrésre elmenni. – Természetesen ha az illetőnek hamarabb jelentkeznek a panaszai, akkor azonnal fel kell keresni az orvost – mondta az egyetemi docens.

A szemészeti klinika szakembere szerint szerencsére ma már egy 10 perces rutinvizsgálattal is megállapítható, ha valakinek könnytermelési problémája van kialakulóban.– A műkönnyek segítenek ezt a bajt orvosolni. Arra viszont mindenki figyelmét felhívnám, hogy senki ne vegyen magától műkönnyet a patikában, előtte mindenképpen keressen fel egy szemészt. Ez azért fontos, mert nem biztos, hogy az adott műkönny azt a problémát orvosolja, ami az illetőnek a tüneteket okozza – hangsúlyozza a szakember.Dr. Végh Mihály szerint ugyanakkor a mai műkönnyek már nagyon megbízhatók, és az évtizedeken át tartó tartós használat sem okoz semmilyen problémát. A szakorvos szerint változó, hogy kinek mennyit kell cseppentenie a szemébe, előrehaladottabb esetben lehet napi 3-5-ször is.