Orvosi célra hamarosan Portugáliában is legális lehet a fű

A portugál parlament pénteken elsöprő többséggel jóváhagyta azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a kannabisz orvosi célú felhasználását, továbbá, hogy a kannabisz alapján készülő orvosi készítményekhez a gyógyszertárakban is hozzá lehessen jutni recepttel.



A Baloldali Blokk nevű baloldali, és az Emberek-Állatok-Természet nevű zöld párt által beterjesztett javaslatot az összes formáció támogatta a Demokratikus és Szociális Központ jobbközép párt kivételével, amely tartózkodott.



A tervezet szerint az orvos felírhatja a betegnek a kannabisz fogyasztását terápiás célból, vagy receptet állíthat ki neki, amellyel hozzájuthat a növény alapján készült orvosi termékekhez gyógyszertárakban. A javaslat azonban kikötötte, hogy ez csakis akkor engedélyezett, ha a hagyományos kezelés mellékhatással jár, vagy nem jár eredménnyel a páciens számára. A kannabisz alapú készítményeket a portugál gyógyszerészeti hatóságnak (Infarmed) is jóvá kell hagynia.



Portugáliában több mint száz orvos és beteg küldött korábban nyílt levelet a parlamentnek azzal a kéréssel, hogy engedélyezze a kannabisz orvosi célú felhasználását.



A kannabisz legalizálásáról világszerte folyik a vita. Uruguay volt 2013-ban az első ország, amely teljesen törvényesítette a drog fogyasztását. A részbeni legalizálást, vagyis az orvosi célokra történő felhasználást már számos országban engedélyezték, Európán belül például Németország, Ausztria, Csehország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Macedónia, Nagy-Britannia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország és Szlovénia is hozott ilyen döntést.