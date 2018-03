Orvosmeteorológus: a gyors időjárás-változás nagy megterhelést jelent a szervezetnek

A hullámvasút jellegű időjárás nagy terhelést jelent az emberi szervezetnek, különösen az erre érzékenyeknek - mondta Pintér Ferenc orvosmeteorológus az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.



A Meteo Klinika vezetője kifejtette: enyhe volt a tél, majd nemrég még mínusz 20-25 Celsius-fokos hajnalok voltak. Most többfelé plusz 20 fok felett alakultak a maximumok. A jelenlegi számítások szerint a hétvégétől ismét hidegebb várható, mínusz 5 foknál is hidegebb lehet.



Pintér Ferenc elmondta: sokan érzékenyek az időjárás-változásra, az egyik leggyakoribb tünete ennek a fejfájás.



Kitért arra is, hogy tavaszi fáradtság igenis létezik; télen kiürülnek a vitamin- és ásványianyag-raktáraink, sokan túl vannak egy megfázáson, influenzán, továbbá a fényhiány miatt tél végére legyengül az immunrendszer. Ilyenkor hasznosak a különböző vitaminkészítmények, étrend-kiegészítők, de még fontosabb az étrendváltás: a kalóriadúsabb táplálkozásról át kell térni a sok vitamint és ásványi anyagot tartalmazó étrendre - emelte ki az M1 műsorában Pintér Ferenc.