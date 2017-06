Ötven felett is érdemes szexelni, edzésben tartja az agyat

Nemcsak az agy-, hanem a rendszeres ágytorna is javítja az emlékezetet: ötven év felett a rendszeres szex jelentősen javítja az agyi funkciókat, hasonlóan a keresztrejtvényfejtéshez.



Az Oxfordi és a Coventryi Egyetem kutatói vizsgálatuk során 50 és 83 éves kor közöttieket, 28 férfit és 45 nőt kérdeztek meg arról, milyen gyakran élnek szexuális életet.



Lényegesen jobban végeztek a teszteken azok, akik legalább hetente egyszer élnek szexuális életet. A Journals of Gerontology című szaklapban bemutatott tanulmány szerint a nemi életet gyakrabban élőknek jobbak a nyelvi képességeik és jobb az emlékezőképességük is, mint a szexuálisan passzívabbaknak.



"Valószínűleg a szexuális aktivitás összefügg a jobb kognitív képességekkel" - olvasható a tanulmányban.



"Az emberek nem szeretnek arra gondolni, hogy az idősebbek is élnek nemi életet. Ezen a hozzáálláson változtatnunk kell, és figyelembe kell venni a szex pozitív társadalmi hatását az ötven éven felüliekre" - mondta Hayley Wright, a kutatás vezetője.



A kutatók a továbbiakban biológiai indokokkal akarják megalapozni a megállapított összefüggést. Azt kutatják, vajon az olyan hormonok, mint a dopamin és az oxitocin befolyásolják-e a szex és az agyi funkciók közötti összefüggést.