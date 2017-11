Pára, penész, porallergia nehezíti a telet: a háziporatka például imádja a fűtési szezont

Tudta?



A háziporatka klasszikus szénanáthás és asztmás tüneteket is okozhat. Előbbi tüsszögést, orrfolyást, orrviszketést, orrdugulást, utóbbi köhögést, sípoló nehézlégzést jelent.

A párnában is lehet poratka. Gyakoribb mosással vagy porszívózással eltávolíthatjuk.

Olvasónk, Katalin úgy tudja, az őszi–téli időszakban különösen oda kell figyelni a lakás párásítására. Főleg a már jól szigetelt panelekben okozhat gondot a magas páratartalom, a kevés szellőztetés, a penész és a poratkák jelenléte, gondolja. Hogyan védekezhet ezek egészségkárosító hatásai ellen? – kérdezi. Dr. Novák Zoltán, a szegedi Aranyklinika tüdőgyógyásza válaszol.– Nemcsak a panelekben okozhatnak problémát a fent említett dolgok, hanem gyakorlatilag bárhol. De tény, hogy az új műanyag ablakok nagyon jól szigetelnek, így könnyebben alakulhat ki páralecsapódás, penész is, és valóban megáll a lakásban a levegő, ha nem szellőztetünk eleget.A háziporatka jelenléte az arra érzékenyeknél nem csak a téli időszakban jelenthet problémát, de az igaz, hogy a megemelkedett benti hőmérsékletnek, a párás melegnek köszönhetően aktívabbak lesznek, ezért fűtési szezonban gyakrabban okozhatnak tüneteket.– Ilyenkor kevesebbet szellőztetünk, és zártabb közegben élünk, de természetesen javíthatunk a helyzeten. A padlószőnyeg az egyik legnagyobb porfogó felület a lakásban. Porszívózzuk minél gyakrabban, minél erősebb porszívóval, de az sem árt, ha néha nedves ruhával is áttöröljük a felületét. Ezenkívül gondoljuk át, mi az, amire nincs feltétlenül szükségünk, de szintén vonzza a port. Az ilyen tárgyakat legalább ebben az időszakban tegyük el.

Ha valaki érzékeny a háziporatka jelenlétére, terítsen az ágyára gumilepedőt a sima lepedő alá, mert így megvédheti magát attól, hogy belélegezze, amit az ágyban élő állatok „termelnek". A gyerekeket pedig ne hagyjuk millió plüssállattal aludni, mert ezek szintén hatalmas felületet biztosítanak az allergénnek. Ezenkívül atkairtó szereket is lehet kapni, amelyekkel hatékonyan kezelhetők a bútorok.– Nem érdemes trópusi esőerdőt, gőzfürdőt csinálni a lakásból, de természetesen nem kell elfelejteni a párásítást sem. Épp elég lehet, ha egy nedves törölközőt a fűtőtesten szárítunk. De ma már kaphatók nagyszerű párásító készülékek is. Sőt, jó megoldás lehet a klasszikus módszer is, hogy egy kis edényben vizet teszünk a fűtőtestre. Csak figyeljünk rá, hogy gyakran cseréljük az edény tartalmát, mert ha pang benne a víz, akkor megtelepednek benne a gombák, ami szintén nem egészséges.– Egészen biztosan nem igaz, sosem hallottam ilyesmiről. Sőt, inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy aki pollenallergiában szenved, kint ne szárítsa a ruhákat, mert azzal behordja a lakásba is az allergént.– Kezeljük minél előbb a szokásos penészölő szerekkel, és nem történik semmi komoly baj. De tényleg az eltüntetésre törekedjünk! Ha csak elfedni akarjuk – például a falak burkolásával –, akkor semmi jót nem teszünk, hiszen attól még, hogy nem látjuk, a penészgomba jelen lesz.