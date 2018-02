Rákellenes világnap: a testmozgás fontosságára hívják fel a figyelmet

A daganatos megbetegedések megelőzésében és a gyógyulásban is jelentős szerepe van a mozgásnak - mondta Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke az M1 aktuális csatornán vasárnap, a rákellenes küzdelem világnapján.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a daganatos megbetegedések különböző fajtáinál különböző mértékben, de sokkal jobb eredményt lehet elérni a gyógyulásban rendszeres mozgással.



A rákellenes liga 2018-ra meghirdette a Mozgás évét, az Örökmozgó kilométergyűjtő programhoz várják a csatlakozókat, akik tenni szeretnének egészségükért - mondta Rozványi Balázs, hozzátéve, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is napi fél óra intenzív mozgást javasol.



Kovács Gábor, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában elmondta: a dohányzás egészségkárosító hatása közismert, a legújabb kutatások azonban azt is igazolták, hogy egy kismama aktív, vagy akár passzív dohányzása olyan genetikai károsodásokat okoz, amelyek tovább öröklődhetnek, és a nagyszülő dohányzása az unokában is megjelenhet.