Ránk sem bagózik az elhízott kutyánk: depressziót okozhat a túlsúly - embernél és állatnál is

A vadon élő sünök is egyre dagibbak: a szakemberek egyre több elhízott sünt találnak a városok környékén, mert túl sok ételt piszkálnak ki és esznek meg a kukákból. Egy izraeli vadvilági kórház például szigorú diétára fogta a túlsúlyos sünöket, valamint testre szabott edzéstervvel állt elő a számukra.

Répa vagy virsli?

Fitneszklub háziállatoknak



Nagy-Britanniában különösen rosszak az elhízott állatokról szóló statisztikák: 2016-ban több mint ötmillió túlsúlyos kutya, macska és nyúl élt a szigetországban. A PDSA (People’s Dispensary for Sick Animals) nevű jótékonysági szervezet ezért létrehozott egy fogyókúrás programot, amellyel felhívják a figyelmet a problémára. A Pet Fit Club elnevezésű fogyókúraverseny keretében idén 13 kutyát, macskát, patkányt és nyulat választottak ki, amelyek összesen 201 kilogrammot nyomtak a program elején. Összesen 75 kilogrammot kellene leadniuk az ideális testsúlyuk eléréséhez. A döntősök között szerepel például Bella, a 8 éves beagle, aki 24 kilogrammról indult az esetében ideálisnak számító 15 kilogrammos súly felé. Benjinek, a 11 kilós macskának 4 kilót, míg Mr. T.-nek, a kétéves kis kedvencként tartott, 97 dekás patkánynak testsúlya közel felét kellene ledobnia az egészsége érdekében.

A bizonytalanság nem kifizetődő

Guruló macska, dagi malac

Varga Győzőék szeme fénye Bizsu



Az Irigy Hónalj Mirigy tagja, Varga Győző rajongásig szereti a 11 éves golden retriverüket, Bizsut. Felesége, Menyhárt Böbe és kisfiuk is oda van a kutyusért. Az énekes felelős állattartó: kampányolt már a szívférgesség-vizsgálatok és a kutyasétáltatás fontossága mellett, de szem előtt tartja Bizsu egészséges táplálkozását is. Olyannyira, hogy gyakran főz is a család kedvencének. Böbe Mert a kutya is ember című könyvéhez pedig 20 oldalnyi, vicces recepttel járult hozzá.

Egy újabb kutatás bizonyítja, hogy a kutyákkal nem véletlenül vagyunk évezredek óta barátságban: még az elhízásban is sokkal több közös vonás van bennünk, mint azt először gondolnánk.– Napjainkban az elhízás a jóléti társadalmak népbetegsége, amely egyre inkább érinti az emberi környezetben élő házi kedvenceket is – magyarázta témaválasztásának okát dr. Torda Orsolya állatorvos, vadgazdamérnök, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Etológiai Tanszékének doktorandusza, aki ezúttal arra volt kíváncsi, hogy az elhízott kutyák viselkedése mutat-e hasonlóságot a túlsúlyos emberekével.A körülöttünk élő állatokra hasonló környezeti tényezők hatnak, mint gazdáikra: a mozgásszegény életmód és a kalóriadús ételek őket is túlsúlyossá tehetik. Persze az ő esetükben is szerepet játszik a genetika. – A rokon környezet, a megosztott élettér jó modellállattá teheti a kutyát az emberi elhízás kutatásában, különösen a gondolkodás és a társas folyamatok egymásra hatásának vizsgálatában – tudjuk meg a doktorandusztól.A kísérlet alanyait az elhízásra hajlamos fajtákból az arany retrieverek, labrador retrieverek és beagle-k képviselték, míg az arra nem hajlamosok közül mudik, border collie-k vettek részt a vizsgálatban. A tesztalanyok között fajtától függetlenül voltak normál súlyú és túlsúlyos egyedek.Az első teszt az úgynevezett „kétutas választás" volt, amely során a kutyáknak kettő cserép közül kellett választaniuk: az egyikben répa és narancs, a másikban semmi vagy kedvelt jutalomfalat volt. Az edényekre felváltva mutatott a kísérletvezető. A normál súlyú kutyák sokkal inkább követték az utasítást, bármelyik cserépre is mutatott a kísérletvezető. Az elhízott ebeket viszont kevésbé hatotta meg az útmutatás: többségük ettől függetlenül is inkább a magasabb kalóriatartalmú, finomabb falatot tartalmazó edényhez mentek oda – számolt be az eredményekről dr. Torda Orsolya.A második teszt előtt a kutyák egy tanulási folyamaton mentek keresztül: az egyik oldalon lévő edényben mindig volt jutalomfalat, a másikban soha. Ezután középre tették az edényt, így a kutyák szempontjából bizonytalan volt, hogy van-e számukra finomság a cserépben.– Ez esetben az elhízott kutyák lassabban és kisebb valószínűséggel közelítették meg a középre helyezett cserepet, vagyis negatívabban, kevésbé kifizetődőnek ítélték meg ezt az ellentmondásos helyzetet – mondta a kutató állatorvos.Milyen következtetéseket lehet levonni mindebből a túlsúlyos emberekre nézve? – tettük fel a kérdést a szakértőnek. – A pszichológiában széles körben elismert, hogy egy negatív lelkiállapotban lévő ember egy bizonytalan helyzetet is nagyobb valószínűséggel ítél negatívnak. Ezzel párhuzamba hozható a túlsúlyos kutyák második tesztben nyújtott teljesítménye, melyben az állat nagyobb valószínűséggel számít arra, hogy az elhelyezett edény nem tartalmaz jutalomfalatot. Ezen egyedek igyekeznek a táplálék megtalálási valószínűségét maximalizálni, számukra a táplálék minősége és a fellelésbe fektetett energia más motiváló tényezővel bír, mint normál súlyú társaiknál. Eredményeinkkel összhangban van az a tény is, hogy a magas kalóriatartalmú ételekhez való vonzódás az emberi elhízással kapcsolatban is jól ismert, illetve ott is megjelenik a kutyák esetén igazolt pesszimizmus, a bizonytalan helyzetek negatívnak való megítélése, amit a depresszió és az elhízás kapcsolatával hoznak összefüggésbe – fejtette ki dr. Torda Orsolya.A túlsúlyos kutyák nemcsak az emberi elhízás lelki hátterének megértésében segítenek, de felhívják a figyelmet arra az egyre súlyosabb problémára, hogy nemcsak saját magunkat, de a kedvenceinket is hajlamosak vagyunk túletetni.A dagi cicák, kutyák, hörcsögök és törpemalacok ugyan elsőre mókás látványnak tűnhetnek, valójában jelentős egészségkárosodást okozhatunk nekik a szeretetből osztogatott, egészségtelen jutalomfalatokkal. Az állatok alapvetően annyit esznek, amennyi táplálékra épp szükségük van, de a természetes önszabályozás könnyen felborul, ha akadály nélkül hozzájut az ételhez, vagy egyenesen mi magunk kínáljuk őket folyamatosan hizlaló falatokkal. Az állandó ízületi fájdalom mellett magas vérnyomás, szívproblémák, vesebetegség vagy cukorbetegség is kialakulhat kedvencünknél, éppúgy, mint az embereknél. Ráadásul a kövér állatokat baj esetén még megműteni is sokkal kockázatosabb – hívják fel a figyelmet a problémára az állatorvosok. Csipszet, alkoholt, édességet és csokoládét szigorúan tilos házi kedvenceinknek adni: utóbbi teobromintartalma mérgező például a kutyák, macskák és hörcsögök számára.– Kutyák esetében különösen ügyeljünk az olyan önálló munkavégzésre tenyésztett fajták kondíciójára, mint például a beagle, mert ők úgy tűnik, rámenősebbek, ha táplálóbb eledelt sejtenek valahol – tudtuk meg dr. Torsa Orsolyától.