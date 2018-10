Segít megelőzni a stroke-ot a genetikai kockázat ellenére is az egészséges életmód

Segít csökkenteni a stroke esélyét az egészséges életmód még nagy genetikai kockázat esetén is - állapította meg egy nagyszabású nemzetközi kutatás.



Különösen azzal tehet sokat az ember, ha abbahagyja a dohányzást és nem hízik el - írták a tudósok a The British Medical Journal orvostudományi folyóirat aktuális számában.



A stroke vagy szélütés, az agy hirtelen kialakuló, vérkeringési zavar okozta károsodása összetett betegség, hátterében genetikai és környezeti tényezők egyaránt állnak.



A kutatók azt akarták megtudni, vajon az egészséges életmód ellensúlyozza-e a gének hatását - számolt be róla a MedicalXpress.com.



Kifejlesztettek egy genetikai kockázatértékelő pontrendszert, amely a stroke-kal összefüggő 90 génváltozaton alapult és a résztvevőket kockázati kategóriákba sorolta. A résztvevők köre az Egyesült Királyság félmillió lakosának információit tartalmazó biológiai adatbankjából (UK Biobank) került ki.



A kutatás több mint 306 ezer, 40-73 éves brit férfi és nő adatait elemezte, egyiküknek sem volt még szívrohama vagy stroke-ja a kutatás kezdetéig.



Az egészséges életmódot négy tényezővel határozták meg: dohányzásmentesség, gyümölcsben, zöldségben és halban gazdag étrend, 30-nál alacsonyabb testtömegindex (BMI) - vagyis normál testsúly -, valamint rendszeres mozgás.



Ezután átlagosan hét évig követték a résztvevőket, majd kórházi és halálozási adatok alapján megvizsgálták, hányan estek át stroke-on.



A genetikai kockázatok összes kategóriájában és mindenféle életvitel mellett is magasabb volt a stroke kockázata a férfiaknál, mint a nőknél.



Tekintet nélkül az életmódra, a nagy genetikai kockázatú csoportokban 35 százalékkal magasabb volt a stroke esélye, mint az alacsony kockázatú csoportokban.



Az egészségtelen életmód azonban 66 százalékkal emelte a stroke bekövetkezésének esélyét azokhoz képest, akik egészségesen éltek, a genetikai kockázatok összes kategóriájában.



A nagy genetikai kockázat egészségtelen életmóddal párosulva több mint kétszeresére emelte a stroke esélyét az alacsony genetikai kockázattal, egészségesen élőkhöz képest.



Az eredmények rávilágítanak, mennyi előnnyel jár az egész népesség számára az egészséges életmód, függetlenül attól, ki milyen genetikai kockázatok hordozója. Az életmódot meghatározó tényezők közül a dohányzás és az elhízás volt a legjelentősebb a stroke szempontjából - írták a kutatók.