Sokat mobilozik? Vigyázzon, SMS-nyaka lehet tőle!

Manapság az egyik legnépszerűbb ajándék az okostelefon. A közelmúltbeli ünnepek során sok ezer ilyen hasznos elektronikus eszközzel lepték meg az emberek szeretteiket, hiszen telefonra mindegyikünknek szüksége van és úgy tűnik, az életünk függ ettől az állandó társtól, amely számos különféle módon kapcsolódik az emberi testhez: megbújik a zsebünkben, a retikülünkben vagy ügyesen összeköti a vállunkat és a fülünket. Ez utóbbi használati mód meglehetősen hamar érezteti a telefonáló közérzetére gyakorolt hatását, hiszen egy idő után igen fárasztóvá válik ez a testtartás, és nem csak a fülünk lesz kényelmetlenül meleg, hanem a nyakunk is nyilallni kezd. És bár a vörös fül nem olyan probléma, amely munkát adna a gerincgyógyászoknak, a túlzott okostelefon-használat egy másik következménye azonban annál inkább: ez az úgynevezett "SMS-nyak".



Az SMS-nyak kifejezés annak a fájdalomnak és esetleges gerincbántalomnak a leírására használatos, amelyet az okoz, hogy hosszabb időn át folyamatosan lehajtva tartjuk a fejünket, amikor a kezünkben tartott mobiltelefon, tablet vagy egyéb vezeték nélküli elektronikus eszköz képernyőjét nézzük. A probléma fizikai oka rendkívül egyszerűen megmagyarázható: az emberi fej 5 kilogramm súlyú is lehet, és amikor a fejünket gyakran akár 60 fokos szögben lehajtva fixírozzuk elektronikus eszközeink képernyőjét, a nyak izmainak 5-szörös súlyt kell megtartaniuk. Így a fej megváltozott helyzete és a gravitáció következtében a nyaki izmokra nehezedő nyomás meghaladhatja a 25 kilogrammot is. Váll- és nyakizmaink tehát emiatt a kényelmetlen fejtartás miatt fokozott megterhelésnek vannak kitéve, amelynek hosszú távú következményei közt szerepel az idővel egyre súlyosabbá váló nyakzsibbadás, nyakfájdalom, a nyaki izmok merevsége és a fejfájás.



Ennek a problémának a kiküszöbölése érdekében Margareta Nordin professzor asszony, az EUROSPINE elnöke azt ajánlja, hogy a nap folyamán gyakran tegyük le mobil eszközeinket a kezünkből, nyújtogassuk a nyakunkat, és figyeljünk arra, hogy pihentessük a fejünket. Thomas Blattert professzor, az EUROSPINE titkára ezt azzal egészítette ki, hogy "az SMS-nyak tüneteire feltétlenül oda kell figyelni, mert a probléma egyre elterjedtebb, és mert az SMS-nyak elsősorban a fiatalabb, egyébként egészséges generáció körében fordul elő". Ezért az EUROSPINE azt javasolja, hogy rendszeresen tornáztassuk a nyakizmainkat, hogy azok megerősödjenek, és így kevesebb terhelés érje a gerinctáji és a hátizmokat.