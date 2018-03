Sokat nézi a képernyőt? - pislogjon többet

Könnyebben alakul ki szemszárazság azoknál, akik sokat ülnek számítógép előtt, mert egy kísérlet szerint a gép előtt fele annyit pislognak az emberek, mint például könyvolvasás közben.

- közölte a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában. Nagy Zoltán Zsolt hozzátette, a szemszárazság kialakulását az irodák levegőjének szárazsága is elősegíti, de a régóta kontaktlencsét viselőknél és a változó korban lévő nőknél is jelentkezhet.A szemszárazság égő, csípő, szúró érzéssel jár, hosszú távon károsíthatja a szemfelszínt, hámhiányt, fekélyt okozhat, és könnyebben alakulnak ki bakteriális és más fertőzések is. Elkerülése érdekében tudatosan oda kell figyelni a pislogásra, párásítani kell a levegőt, jó világítást kell biztosítani, és óránként el kell nézni a képernyőről egy kis időre - mondta.Hangsúlyozta, hogy elsősorban a természetes gyógymódokat ajánlja, a szemcseppet csak enyhe tünetekre, rövid távon érdemes alkalmazni, ha pedig nem szűnnek a panaszok, akkor szemorvoshoz kell fordulni. A műkönnyekből tartósítószer-menteset érdemes választani - fűzte hozzá Nagy Zoltán Zsolt, aki a szülőknek azt javasolja, ne engedjék meg gyermekeiknek a sok számítógépezést, telefonozást, a gyerekek e helyett minél több időt töltsenek a szabadban.