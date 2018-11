Sokkoló kutatás: nem tudunk segíteni balesetnél

Közúti baleset esetén sokan nem tudjuk, mi a teendő



Közeledik a télies időjárás, azaz a csúszós utak és a megnövekedett közúti balesetek időszaka, amikor is az elsősegélytudásunk még fontosabb szerephez juthat. Erre tekintettel készítette el a Groupama Biztosító a Pulzus Kutatóval közös felmérését, amely a 18-65 éves korosztály körében vizsgálta meg a kérdést. Az eredmény elgondolkodtató: mindössze a válaszadók 14%-a nyilatkozott úgy, hogy biztosan tudna segítséget nyújtani egy baleseti sérültnek, a válaszadók fele azonban csak valószínűsíti ezt. A megkérdezettek több mint 32%-a valószínűleg, vagy biztosan nem tudna segítséget nyújtani ilyen esetben. Érdekes, hogy miközben a válaszadóknak mintegy egyharmada vallotta, hogy nem, vagy valószínűleg nem tudna ellátni egy sérültet, ennél jóval nagyobb számban (42%-ban) ismerték el, hogy nem éreznék magukat biztonságban, ha hozzájuk hasonló felkészültségű ember látná el sérülésüket.



Kéztisztító, fóliakesztyű, háromszögletű kendő… Ön tudja, mit rejt az elsősegélydoboza?



Azzal bizonyára valamennyi autótulajdonos tisztában van, hogy járművében kötelezően tartania kell elsősegélydobozt. De mit is rejt ez a bizonyos a doboz, amit egy közúti ellenőrzés során is kérhetnek a járművezetőktől? Az említett kutatásban a válaszadók mindössze 19%-a merné pontosan megjelölni mi is található egy ilyen dobozban, míg 70%-a körülbelül tudná csak meghatározni annak tartalmát.



Tény, hogy aki jogosítványt szerzett, az részt vett kötelező elsősegély tanfolyamon is. De ugyan mennyire emlékszünk ott az ott elhangzottakra? A megkérdezettek fele még ma is őrzi a tanfolyamon szerzett tudást: 16% pontosan fel tudná idézni az ott elhangzottakat, 31%-a nagyrészt, s mindössze 7%-uk emlékezetéből vesztek ki teljes mértékben az egykor tanultak.



A nők valamivel bizonytalanabbak vagy őszintébbek e téren: mind az elsősegély doboz tartalmának pontos felsorolása, mind segítségnyújtási tudásuk mértéke, illetve elsősegély tanfolyami emlékeik biztos felidézése tekintetében néhány százalékkal kevesebben nyilatkoztak magabiztosan.



A fiatalok magabiztosabbak egy sérült ellátásában



A kutatás megvizsgálta a kérdést korcsoportok szerint is. Ez alapján elmondható, hogy a kutatásban résztvevő, jogosítvánnyal rendelkező Z-generációs fiatalok (azaz az 1997-ben vagy azután születettek) néhány százalékponttal magabiztosabban vállalkoznának segítségnyújtásra az Y-generáció (1981 és 1996 között születettek) tagjainál: a fiatalabbak 66%-a nyilatkozott úgy, hogy biztosan vagy valószínűleg el tudna látni egy sérültet, ez a szám az idősebb generáció esetében csak 61%. Magabiztosságuk eredhet abból is, hogy a jobban emlékeznek az elsősegélynyújtásról tanultakra is: 20%-uk pontosan emlékszik arra, amit a KRESZ vizsgára tanult, míg az Y generáció csak 14%-ban állította ezt.



Egy baleseti sérült ellátásához természetesen lélekjelenlétre is szükség van, ennek meglétéhez azonban hozzásegíthet bennünket, ha magabiztosan mozgunk az elsősegélynyújtás területén. Így, saját lelkiismeretünk érdekében is érdemes lehet az ezzel kapcsolatos tudásunkat felfrissíteni, vagy ellenőriznünk elsősegély dobozunk szavatosságát, ami a kötelező felelősségbiztosítás éves áttekintéséhez hasonló rutinunkká is válhat.



(A kutatás a Pulzus kutatási applikációval készült a Groupama Biztosító megbízásából. Az adatfelvételre 2018 novemberében került sor. Az 1000 fős válaszadói minta az aktív korú (18-65 éves) magyar alapsokaságot reprezentálja nem, kor, végzettség és településtípus szerint.)