Súlycsökkentő műtét után kisebb a melanóma kockázata

A testsúlycsökkentő műtét a gyors és tartós fogyás és egy sor más egészségügyi előny mellett a tudósok szerint 61 százalékkal mérsékli a bőrrák egy gyakori, agresszív formája, a melanóma kockázatát is.A kutatás - amelynek eredményeit csütörtökön mutatják be Bécsben, az Európai Elhízástudományi Kongresszuson - azt is megállapította, hogy a műtéttel összefüggésben nemcsak a melanóma, de általában a bőrrák kockázata is csökkent 42 százalékkal - írja a medicalexpress.com tudományos-ismeretterjesztő portál.A kutatásban 2007 svéd önkéntes vett részt, akiken úgynevezett bariátriai műtétet hajtottak végre, majd átlagosan 18 éven át kísérték őket figyelemmel. A testsúlycsökkentő műtéten átesett résztvevők adatait 2040 elhízott svéd adataival vetették össze.A kontrollcsoport tagjai sok szempontból - kor, nem, testméretek, szív- és érrendszeri jellemzők, valamint társadalmi helyzet és személyiségjegyek alapján - hasonlítottak a vizsgálat résztvevőihez, egyetlen nagy különbség a gyomorműtét volt, melyen ők nem estek át. Nem tudni, mi volt az oka, hogy a leginkább a napozáshoz köthető melanóma kialakulásának kockázata csökkent a megoperáltaknál, ám a tanulmány készítői, a Göteborgi Egyetem kutatócsoportja szerint maga a súlycsökkenés befolyásolta a rák esélyét.

Az eredmények azt az elméletet támasztják alá, hogy az elhízás is a melanóma kockázati tényezői közé tartozik, így az elhízott páciensek testsúlyának csökkenése ennek az agresszív ráktípusnak az esélyét is mérsékli.

- mondta Magdalena Taube, a kutatócsoport vezetője. Az Amerikai Rákkutatási Társaság (ACS) becslései alapján 2018-ban nagyjából 91 270 új melanómás esetet diagnosztizálnak, 55 150 férfi és 36 120 nő lesz közöttük, és a betegség mintegy 9320 ember halálát fogja okozni az Egyesült Államokban. A társaság szerint az utóbbi tíz évben drámaian, 53 százalékkal emelkedett a melanómás megbetegedések száma.