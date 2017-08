Szakadék tátong a legfittebbek és a leglustábbak között - felét lépjük a szükségesnek

Lemértük



Fél óra kényelmes kocogás nagyjából 4000 lépés (kb. 4-4,5 kilométer).

Fél óra tempós séta nagyjából 4500 lépés (kb. 2,5 kilométer).

Fél óra biciklizés nagyjából 6000 lépés (kb. 5,5 kilométer).

5300-5500 - Ennyit lép egy átlagos magyar naponta.

Alig állunk fel

10 ezret kellene, ötezret lépünk - pedig már a gyaloglás is sokat segít az egészség megőrzésében. Fotók: pixabay

Olyan különbség van a leglustább és legfittebb emberek között, mint a leggazdagabbak és legszegényebbek között. Természetesen nem vagyoni, hanem egészségügyi szempontból. A legfittebbek és a leglustábbak között kialakult szakadéknak már neve is van, testmozgási egyenlőtlenségnek hívják. Kimutatták, hogy ott, ahol ez nagyobb, magasabb az elhízottak aránya, ráadásul a nők mozognak kevesebbet.Ezt állítják legalábbis a Stanford Egyetem tudósai az eddigi legátfogóbb, mozgásmennyiséggel foglalkozó vizsgálat eredményeire alapozva.E szerint világszerte az emberek naponta átlagosan 4961 lépést tesznek meg. A hongkongiak a legtöbbet, 6880 lépést, az indonéziaiak pedig a legkevesebbet, mindössze 3513-at. Mi, magyarok az átlagos 5300-5500 lépéssel az erős középmezőnyhöz tartozunk.Dr. Mikulán Rita sportorvos rávilágít: nemcsak az elhízottak aránya nagyobb a keveset mozgó emberek között, de a krónikus, nem fertőző betegségekben szenvedőké is. – A szív- és érrendszeri betegségek, a kettes típusú cukorbetegség és néhány daganatos betegség is, például a mell- és vastagbélrák is összefüggésbe hozható az inaktív életmóddal – avat be, és hozzáteszi, döbbenetes méretet kezd ölteni az ülő életmóddal járó általános mozgáshiány. – Míg tíz-húsz éve arról beszéltünk, hogy hetente hány alkalommal kellene sportolni, ma már annak is örülünk, ha valaki legalább gyalogol – fejti ki.Hiába tartozunk a középmezőnyhöz, az ötezres napi lépésszám igazából édeskevés az egészséghez. Épp csak fele a tízezres álomhatárnak. Ugyanis nagyjából ennyit, tízezer lépést kéne naponta megtennünk ahhoz, hogy azt mondhassuk, eleget mozgunk.– Ez egy kalkulált érték, amit évtizedekkel ezelőtt határoztak meg. Mégis, ha valaki elkezdi figyelni, az hosszú távon egészen biztosan irányadó lesz számára – mondja a szakember, és felhívja rá a figyelmet, ma már számos ingyenesen letölthető aktivitásmérő alkalmazás, sportóra és okoseszköz közül válogathatunk, amelyek használatával kapcsolatban nem is a tudományosság a lényeg, hanem az, hogy tükröt tarthatnak az elkényelmesedett társadalom elé.

A mozgást figyeli

Ki korán kel, többet mozog

Nem motivál a sportóra



Az aktivitásmérők nem befolyásolják a sporthoz való hozzáállást – jöttek rá a Szegedi Tudományegyetem Digitális Kultúra és Elméletek Kutatócsoport kutatói. Arra a kérdésre keresték a választ, hogy milyen módszerrel mérik eredményeiket legszívesebben az emberek. Azt gondolták, hogy az aktivitásmérők pozitívan befolyásolják az emberek sporthoz való hozzáállását. De mint kiderült, a felhasználók nem azért szereznek be valamilyen alkalmazást vagy eszközt, mert tudatosabban szeretnének élni. Azok kezdenek el ilyesmit használni, akik már előtte is sportoltak. A résztvevők kiemelték, hogy egy-egy alkalmazás vagy viselhető eszköz nem igazán motiválja őket, inkább eredményeik mérése miatt van rá szükségük, szóval ha elhagyják, a sport ugyanúgy megmarad.

Megkérdeztük olvasóinkat, mennyit sportolnak, és használnak-e valamilyen aktivitásmérő programot. A válaszadók 56 százaléka nem figyeli semmilyen applikációval a lépésszámát, 32 százalékuk pedig egyáltalán nem is mozog. Csupán 17 százalékuk érzi úgy, hogy elég aktív.– Bár lépésekről beszélünk, tulajdonképpen nem tisztán a lépéseinket számolják ezek a programok. Gyakorlatilag bármit, ami mozgással jár le, tudnak fordítani egy bizonyos lépésértékre. Így a legegyszerűbb meghatározni, hogy mennyire vagyunk aktívak – magyarázza dr. Mikulán Rita.– Ha megvan az alkalmazás, kezdjük el figyelni a napi lépésszámunkat, és ha kevésnek tűnik, gondolkodjunk el rajta, hogy miért lehet olyan alacsony az érték, és hogyan tudnánk javítani rajta – javasolja, és azzal folytatja, tényleg érdemes például két megállóval előbb leszállni a buszról, és sétálni egy kicsit, vagy a garázsban hagyni az autót, és helyette biciklire ülni. De már az is számíthat, ha nem online rendeljük meg a nagybevásárlást, hanem magunk szedjük össze a termékeket ide-oda járkálva az áruházban.– Ma már nagyon kényelmesen és gyorsan eljuthatunk egyik pontból a másikba, ami a hétköznapok során valóban segítséget jelent. De egy kis odafigyeléssel, rövidebb reggeli készülődéssel, jobb szervezéssel a kényelmes pillanatokat akár egészségesekre is válthatnánk. Nem könnyű, tudom. De megéri! Aki fitt, annak jobb a hangulata, hatékonyabban dolgozik, és természetesen a betegségek is nehezebben döntik le a lábáról – fejti ki, és felhívja rá a figyelmet, hogy ha alacsony lépésszámot mutat a telefon, ne próbáljuk drasztikusan emelni a mozgásmennyiséget.– Figyeljük a napi aktivitásunkat, majd egy hét után vonjuk le a következtetést az értékekből. Lehet, hogy egyik nap jóval kevesebbet mutat majd az alkalmazás, míg másik nap jóval többet. Átlagoljuk a heti teljesítményt, és hét nap alatt legfeljebb ezer lépést emeljünk – tanácsolja a szakértő.