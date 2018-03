Szakértő: a helytelen életmód a gyermekeket is cukorbetegséggel fenyegeti

A szakértő hangsúlyozta, hogy tejfehérje-allergia, gluténérzékenység vagy cukorbetegség esetén a gyermekek különleges étrendet igényelnek, ehhez pedig az óvodai és iskolai menzáknak is igazodniuk kell.



Az OGYÉI ezért felhívást intézett a közétkeztetésben részt vevőkhöz olyan recepteket várva, amelyek megfelelnek a diétás étrend előírásainak - közölte.



A pályázat részleteiről szólva ismertette, hogy a receptverseny résztvevőinek 10 napos étrendet kell beküldeniük, ezeket pedig egy szakmai zsűri, valamint gyermekekből és szülőkből álló bíráló bizottság fogja értékelni.



A legjobbakat az OGYÉI a www.merokanal.hu oldalon közzé is teszi, hogy ne csak a közétkeztetésben részt vevők, hanem a szülők és a pedagógusok is hasznos receptötleteket gyűjthessenek a diétás étrendhez - tette hozzá.