Szakértő: vakságot is okozhat a dohányzás

Jelentősen ronthatja a látást a dohányzás, akár vakságot is okozhat - mondta Németh János, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának egyetemi tanára szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



A szakértő szerint a dohányfüstben megtalálható mérgező anyagok a véráramon keresztül jutnak el a szembe, és számos betegség lefolyását súlyosbítják.



Például az időskori makuladegeneráció, vagyis az éles látás elvesztése akár vaksággal is járhat, ami négyszer nagyobb valószínűséggel alakul ki dohányosoknál, mint a nemdohányzóknál.



A szürkehályog kialakulása is kétszer gyakoribb dohányzás esetén, a szem vérellátását érintő betegségeknél pedig akár a tizenhatszorosára nőhet a kockázat, ha dohányosról van szó.



Nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is káros a dohányfüst, mert a benne lévő anyagok a szemfelszínen is képesek megtapadni és gyulladást válthatnak ki - tette hozzá.