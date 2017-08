Szaporodnak a szexmentes házasságok, de odafigyeléssel feléleszthető a vágy

Szeretkezz, ne háborúzz!

Hazudik a pornó



Nagy problé Hevesi Kriszta szexuálpszichológus szerint, hogy torz épet özvetítenek a felnőttfilmek a szexről. – Gondoljunk csak bele, milyen koreográfia alapján mű ödnek! Adott egy nő, aki állandó vágyban ég, majd belép egy idegen, akivel egymásra vetik magukat, és dolguk végeztével szétválnak útjaik. Csakhogy az élet nem így mű ödik. Egy nő vágyának felébresztéséhez ennél jóval többre van szükség, például odafigyelésre és gyengédségre – mondja, és hozzáteszi, önnyű megszokni a pornó biztosította, épileg is megtámogatott, gyors kielégülést, ami után még nehezebb visszatérni a házasélethez.

Felülkerekednek az ösztönö

Valakinek engednie kell

Hozzásegít a házimunka a szexhez



A Journal of Marriage and Family tanulmánya szerint azok a párok, akik felosztjá egymás özött a házimunkát, sokkal többet szexelnek, mint azok, akiknél csak a nő végzi el azokat. A Cornell Egyetem professzora, Sharon Sassler szerint ez azért van, mert ezek a párok jobban odafigyelnek egymásra, és harmonikusabb a kapcsolatuk, mint azoknak, akiknél csak egy személy robotol a háztartásért.

„Utáljuk egymást, sosem fogunk már szexelni", „Olyan sokszor mondott nekem nemet, hogy inkább már nem is kezdeményezek", „A feleségem csak a gyerekekkel foglalkozik, már nem íván", „Antidepresszánsokat szedünk mind a ketten, szinte semmi libidónk nincs" – olvassuk több anonim fórumon is férjek beszámolóit arról, hogy miért nem bújnak ágyba a feleségükkel.Esetü nem egyedi, egy kutatás szerint a párok 15-20 százaléka él szexmentes házasságban. Ennek rengeteg oka lehet, de az anonim történeteket olvasva sokszor úgy tűnik, hogy egy apróság is épes elindítani a folyamatot, ami aztán az intimitás teljes hiányához vezet.– Nemrégiben a férjem édesanyja leesett a lábáról, és ez nagyon megviselte őt. Hetekig elutasította a özeledésemet, jó ét hónapra teljesen kihűlt az ágyunk – kezdi mesélni történetüket olvasónk, Ildikó. – Végül nem bírtam tovább, és kiborítottam a bilit. Jól tettem, mert ki tudtuk beszélni a dolgot. Én is megértettem, hogy őt mi emészti, és ő is világossá tette, hogy nem velem van problémája, csak egyszerűen annyi minden nyomasztja, hogy éptelennek érzi magát a szexre – folytatja.Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus felhívja rá a figyelmet, hogy egy őszinte beszélgetés valóban az első lépés lehet a problé megoldásához. Márpedig megoldani muszáj, ha együtt akarunk maradni, hiszen a szex elemi szükségletünk. – Tulajdonképpen ez ülönbözteti meg a párkapcsolatokat a barátságtól, ráadásul testi-lelki szempontból is fontos ré életünknek. Gondoljunk bele, nem véletlenül mondjá , hogy „Szeretkezz, ne háborúzz" – magyarázza, és rávilágít, a szex oldja a feszültséget, a stresszt, helyre teszi az önértékelést, harmóniát hoz a testnek és léleknek is.A Csajok és Pasik társkereső tavalyi felmérésében a válaszadó 69 százaléka gondolta úgy, hogy egy ideális párkapcsolatban hetente többször, akár naponta is szeretkeznek a párok. A Torontói Egyetem kutatói pedig ki is mutattá , hogy a heti egyszeri szex valóban összefügg a boldogsággal.Megkérdeztü olvasóinkat, hogy mi a véleményü a témáról. A legtöbb kommentelő úgy gondolja, az az alapvető problé , hogy rohanunk, nem figyelünk egymásra, hiszen óra is kevés rá, hogy mindent teljesítsünk, amit kell. Így nyilván nincs energia még az intimitás megőrzésére is. Lassítani éne, de nem tudjuk, hogyan, vélik. 67 százalékuk úgy érzi, hogy nem bújik eleget ágyba partnerével.Hevesi Kriszta elmondja, hogy akár tíz évig is lehet húzni egy párkapcsolatot szex nélkül, de az ösztönö előbb-utóbb így is, úgy is felülkerekednek, hiába mondjá a párok, hogy jó így nekik. – Az, hogy örömöt tudunk adni a másiknak, az egyik legfontosabb ragasztója a párkapcsolatnak. Ha nem érünk egymáshoz, idővel jön valaki, aki felébreszti a vágyat – mondja, és hozzáteszi, ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek időszakok, amikor kicsit visszaveszünk a tempóból.– Természetes, hogy akadnak periódusok egy kapcsolatban, amikor jóval kevesebbet vagy egyáltalán nem is szexelünk. Jellemzően ilyen a gyermek születése vagy egy öltözés, a munkahelyváltás és a gyász örüli időszak. De nem szabad hagyni, hogy tartóssá váljon – nyomatékosítja.Ha 6–12 hónapig hiányzik a szex, az már komoly problémára utal, állítjá a szakértő . Ilyenkor érdemes segítséget érni.– A nő számára az érzelmek, a férfiak számára a szex a fontosabb – avat be Hevesi Kriszta. – Ez azt jelenti, hogy amíg egy nő nem érzi úgy, hogy törődnek vele, addig nem lesz szex, és amíg egy férfi nem kap szexet, addig nem fog ülönösebb energiát fordítani a törődésre. Ördögi ör – folytatja, és hozzáteszi, hogy megfelelő elszántság mellett szerencsére jól orvosolható a problé .– A megoldás az, hogy az egyik fél belátja, hogy engednie kell, és szépen elindul egy öngerjesztő folyamat. Ha például a nő veszi rá magát a szexre, akkor a férfinak szerez örömteli napokat, aminek öszönhetően ő is megkapja majd az elvárt odafigyelést. Ha fordítva történik, és a férfi kezdi apró figyelmességekkel elhalmozni párját, akkor pedig a nő enyhül meg, és jön meg jobban a kedve az intim együttléthez is – magyarázza a szakértő, és hozzáteszi, jobb azért eddig el sem jutni, és tudni, hogy már a jellemzően nehezebb időszakokban is oda kell figyelnünk a vágy megőrzésére.