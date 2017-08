Szexi tanulmány: egy viszony sikere az orális szex mennyiségén múlik

Élvezi, ha orális szexet adhat?

A VictoriaMilan által, mely egy olyan társkereső oldal, ahol házas vagy hosszútávú párkapcsolatban élő emberek keresnek házasságon kívüli viszonyt, lebonyolított tanulmány keretében 9107 aktív férfi és női tag véleményét kérdezték meg azzal kapcsolatban, hogy milyen fontos számukra az orális szex és, ki az, aki inkább adja és ki az, aki kapja.Az orális szex adása már régóta az intimitás és bizalom jele a szerelmesek között, és az orális szex fontossága egy kapcsolatban sosem ingott meg. A nők 72 százaléka és a férfiak 85 százaléka azt állítja, hogy az orális szexnek minden hálószobában helye van, és hogy az évek során nem csökkenhet a fontossága.Az orális szex kedvelői – azaz az emberek többsége - közel háromnegyede mindkét nemnek - azt állítják, hogy élvezik azt, ha orális szexet adhatnak. Ez a nők 77 százalékát és a férfiak 72 százalékát jelenti. Nem meglepő, hogy mikor megkapják az elismerő visszajelzést, szárnyalnak. A nők 89 százaléka és a férfiak 94 százaléka örül annak, ha orális szexben részesülhet.Amikor egy viszonyról van szó, az orális szexnek az étlapon kell lennie. Ennek hiánya a nők 65 százaléka és a férfiak 68 százaléka számára lehet a banánhéj, amin elcsúszik az egész viszony. Ők azok, akik azt mondják, hogy véget vethetnek egy viszonynak, ha nem kapják meg orális kényeztetést.Azok, akik szexuális értelemben szakemberek abban, hogy orális szexben részesítsék a másikat, de nem igazán jók másban a hálószobában, vagy nincsen csodálatos testfelépítésük, szerencsések. A hölgyek 57 százaléka és az urak 66 százaléka azt állítja, hogy maradnak, ha továbbra is megkapják a rendkívüli orális élvezetet.A szeretők Spanyolországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban nagyobb valószínűséggel hosszabb távon a kapcsolatban maradnak, ha az orális szex állandó fogás marad az étlapon - és azok, akik feltálalják, szeretik ezt csinálni. A spanyol hölgyek (84 százalék), francia hölgyek (83 százalék) és az Egyesült Királyság női lakosai (82 százalék), valamint a spanyol férfiak (80 százalék), franciák (76 százalék) és az Egyesült Királyság férfi lakosai (79 százalék) azt állítják, hogy élvezik azt is, ha orális szexet adhatnak.Hollandiában, az egyenlőségről ismert országban, nem meglepő, hogy a férfiak (80 százaléka) és a nők (81 százaléka) szereti egyenlően az orális szexben részesíteni a másikat.Az ír (80 százalék), a dán (79 százalék) és a belga (78 százalék) nőknek örülniük kell - hiszen az ő országukban a férfiak jobban szeretnek orális szexet adni, mint a nők. Az ír (84 százalék), a dán (82 százalék) és a belga (84százalék ) férfiak azt mondják, hogy szereti a hölgyeket kényeztetni.A gyönyörű lengyel nők jól ismertek a hálószobai képességeiket illetően, szexuális repertoárjuk pedig az orális szex adása (78 százalék) iránti szeretet is magába foglalja. A lengyel férfiak közel háromnegyede azt mondja, hogy jobban élvezik az orális szexet adni, mint kapni (73 százalék).Dél-afrikai (77 százalék) és magyar (75 százalék) nők tudják, hogyan kényeztessék a férfiakat, és igazán élvezik is ezt. Férfi partnereiknek ínyére van a viszonzás, a dél-afrikai férfiak (74 százalék) valamivel jobban élvezik ezt, mint a magyar férfiak (71 százalék).Az olaszok ismertek arról, hogy kedvelik az ízletes falatokat - és a férfiak (81 százaléka) élvezi, ha a nőket ízlelgethetik, miközben ők a szenvedély mámorában vonaglanak. Az olasz nők 76 százaléka azt mondja, hogy élvezik azt, ha orális szexben részesíthetik a szeretőjüket.A svéd (71 százalék), a görög (71 százalék) és a német (71 százalék) nők ugyanolyan szinten hajlamosak orális szexben részesíteni a szerelmüket. A svéd férfiak (79 százalék) nagylelkűbbek, mint a görög (71 százalék) és német (71 százalék) társaik.Ausztria és Ausztrália a bolygó két ellentétes oldalán helyezkedik el, de mégis szinte ugyanannyira szeretik a fellációt. Az osztrák (73 százalék) és az ausztrál (72 százalék) nők azt állítják, hogy élvezik orálisan kényeztetni a partnerüket, és a férfiak talán még jobban szeretik viszonozni ezt, az osztrák férfiak 75 százaléka és az ausztrál férfiak 76 százaléka szereti ízlelgetni a szeretőjét.Hasonlóképpen a Cseh Köztársaság és Új-Zéland lakói azonos érdeklődést mutatnak a legintimebb cselekvésekben. Mindkét országban a nők 71 százaléka mondja azt, hogy szeretik ezt a fogást felszolgálni. A cseh férfiak 76 százaléka örömmel adja ezt vissza a partnerének, míg a kiwi férfiaknak csak 68 százaléka mondja, hogy nem bánja, ha viszonoznia kell ezt a szívességet.A norvégoknak mindene az egyenjogúság, és az ott élő férfiak és nők majdnem ugyanolyan mértékben élveznek orális szexet adni. A nők 70 százaléka és a férfiak 69 százaléka mondja azt, hogy élvezetes számukra, ha a szeretőjüket ízlelgethetik.A finn (68 százalék), a svájci (63 százalék) és a portugál (68 százalék) férfiakat jobban érdekli, ha megízlelhetik a szeretőjüket, míg a nők szinte ugyanilyen lelkesek. A finn nők (64 százaléka), a svájci miss-ek (61százaléka) és a portugál hercegnők (60 százaléka) viszonozza az orális szívességet.A Victoria Milan alapítója és vezérigazgatója, Sigurd Vedal, elmondta, hogy az orális szex már régóta ismert, mint az intimitás, vágy és bizalom legalapvetőbb cselekedete.- Amikor iszonyúan szeretsz valakit, a vágyad olyan erős, hogy meg akarod enni, ízelni őt, és minden részét elfogyasztani, akkor pusztán szerelemből folyamatosan orális szexben akarod részesíteni a másikat. Ez a szeretet, a vágy és a csodálat jele. Ha partnered viszonozza ezt és élvezi is, de csak ugyanolyan gyakran viszonozza, mint ahogy kapja, akkor biztosan állíthatod, hogy te jobban szereted őt, mint ő téged - és ő biztosan élvezi az utazást - mondta Vedal.A felmérés adatai 22 országból származnak: Svédország, Ausztrália, Új-Zéland, Ausztria, Dánia, Belgium, Finnország, Spanyolország, Norvégia, Lengyelország, Franciaország, Olaszország, Görögország, Magyarország, Hollandia, Németország, Egyesült Királyság, Írország, Csehország , Svájc, Portugália és Dél-Afrika.