Szomorú adat: 1,7 millió gyermek hal meg évente ezek miatt

Évente több mint 1,7 millió gyerek veszíti életét a környezetszennyezéshez köthető okok, illetve a passzív dohányzás, a rossz higiénés körülmények és a mérgező vegyi anyagoknak való kitettség miatt - hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn.



A lég- és vízszennyezés az alapvető tisztálkodási lehetőségek hiányával párosulva heveny hasmenéshez majd kiszáradáshoz, illetve maláriához és tüdőgyulladáshoz is vezethet - írta jelentésében a WHO. Világszerte az öt év alatti gyerekek körében tapasztalt halálesetek negyede következik be a fenti okok valamelyike miatt - tette hozzá közleményében a szervezetet vezető Margaret Chan.



A környezetszennyezéshez köthető halálozási okok listáját a légzőszervi megbetegedések (32 százalék), a hasmenés különféle fajtái (22 százalék), a magzati és csecsemőkori károsodások (15 százalék) és a paraziták terjesztette betegségek (12 százalék) vezetik.



A főigazgató elmondta, hogy a legkisebbek fejlődő szervezetük és immunrendszerük, valamint kisebb testfelületük és légútjaik miatt különösen sebezhetőek.



A WHO jelentésében rámutatott, hogy a passzív dohányzás és a légszennyezettség káros következményei már a magzati fejlődés szakaszában megfigyelhetőek, és ezek a problémák a gyermek életkorának előrehaladtával csak tetéződnek. A fenti okok miatt nőhet a gyermekkori tüdőgyulladás, valamint az asztmához hasonló krónikus légúti megbetegedések kockázata. A jelentés szerint a légszennyezettség a későbbiekben a szívelégtelenség, szélütés és rák esélyét is növeli.



Emellett a gyerekek egyre több káros vegyi anyaggal találkoznak az ételen, a vízen, a levegőn és a körülöttük található tárgyakon keresztül - tette hozzá a jelentés.



Jelentős rizikófaktor a veszélyes hulladékok közelsége is, ami különösen a Fekete-Afrikában élő kiskorúak esetében jelent komoly problémát.



Maria Neira, a WHO közegészségügyi részlegének vezetője szerint a környezetszennyezés súlyos vámot szed a halálesetek, a hosszú távú egészségkárosodás és egyéb megbetegedések tekintetében. Neira sürgette a világ országainak kormányait: tegyenek többet annak érdekében, hogy a gyerekek mindenhol biztonságos és egészséges környezetben élhessenek.