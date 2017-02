Szülés utáni depresszió: az apának is lehet

Sokkal gyakrabban fordul elő depresszió a közvetlenül szülés előtti és utáni hónapokban az apáknál, mint azt korábban gondolták, ami a családjuk életminőségére is komoly hatással lehet - állapította meg egy új-zélandi tanulmány.



Az Aucklandi Egyetemen készült kutatás szerint a gyermekük születése előtt feszültségben élő vagy törékeny egészségi állapotú apáknál nagyobb kockázata volt a depresszió kialakulásának, a gyermek születése utáni depressziós tünetek pedig társadalmi és családi problémákhoz kapcsolódtak.



A kutatók több mint 3500 új-zélandi férfinál vizsgálták a depresszió tüneteit partnerük terhességének harmadik trimeszterétől a gyermek születése utáni kilencedik hónapig. A résztvevők 6,2 százaléka, 217 apa tapasztalt depressziós tüneteket. Minden 25 férfi közül nagyjából egy szenvedett a születés utáni depressziótól, és nagyjából minden ötvenediket érintett a születés előtti depresszió.



Összehasonlításként: az anyák közül többen szenvednek születés előtti depressziótól, mint ahányan a születés utánitól.



Hatból egy anya számolt be komoly depressziós szimptómákról a szülés előtt, valamint amikor a gyermeke kilenc hónapos volt. Nyolcból egy nő számolt be szülés előtti depressziós tünetekről, 12-ből egy pedig a szülés után panaszkodott ilyesmire.



Lisa Underwood, a tanulmány szerzője elmondta: miközben az anyák szülés előtti és utáni depresszióját felismerik és figyelnek rá, mert közismert, hogy az anya és a gyermek életminőségére is károsan hat, nem igazán foglalkoznak a férfiaknál jelentkező tünetekkel. A tudós szerint azonban, mivel az apa depressziója közvetlenül és közvetetten is hatással lehet a gyermekre, fontos, hogy korai stádiumban észleljék és megkezdjék a kezelését.



Underwood szerint az első lépés, hogy felhívják a figyelmet azokra a tényezőkre, amelyek emelik a depresszió kockázatát az apáknál.