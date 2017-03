Tartson ki nyárig a tavaszi forma

Sport és jótékonyság



Katus Attilával a szegediek március 12-én, vasárnap találkozhatnak a Városi Sportcsarnokban. Az Első Jótékonysági Intenzív Aerobik Nap reggel 8 órakor kezdődik, a programban szerepel jóga, zumba is. Katus Attila 11-től, Béres Alexandra 14 órától, Rubint Réka 17 órától mozgatja meg a közönséget. A sportnap 18 órakor zárul Csézy koncertjével. A belépő megvásárlásával a résztvevők a Szegedi Gyermekintenzív Osztályt támogatják.

Katus Attila vasárnap megmozgatja a szegedieket. FOTÓ: katusattila.hu

– A sovány, natúr joghurtot ajánlom, amit tavalyról maradt fagyasztott gyümölcsökkel is ízesíthetünk, gazdagíthatunk. Így nemcsak fehérjét és kalciumot, vitamint is viszünk be a szervezetünkbe. Hetente egyszer azért bármilyen finomság beleférhet, de maximum egyetlen adagnyi. Tervezhetünk előre is. Ha már reggel tudjuk, hogy uzsonnára sütit fogunk enni, akkor kicsit csökkenthetjük az ebéd mennyiségét. Fontos, hogy a nassolnivalóval csak a kisétkezést, és ne az ebédet váltsuk ki.

– Ha nem figyelünk oda az alapanyagcserénkre, amely fedezi az alapvető működésünkhöz, például a légzéshez, emésztéshez szükséges energiát. Persze az alapanyagcsere mindenkinél más. Ha kevesebb energiát viszünk be a szükségesnél, természetesen fogyunk. Ám a szervezetünk ekkor takarékos üzemmódba kapcsol, és lecsökkenti az alapanyagcsere mértékét, saját védelme érdekében. Így a diéta után a régi adagoktól hízni fogunk, mert a testünk tartalékokat képez majd a következő ínséges időkre.

A személyi edző tippje



1. Szervezetünk akkor tud ideálisan működni, ha ébredés után fél órán belül élelemhez jut. Ne hagyjuk ki a reggelit!

2. A vacsorát fogyasszuk el a lefekvés előtt 3 órával, és utána már ne együnk!

3. Naponta minimum háromszor, de inkább ötször étkezzünk! Ügyeljünk arra, hogy egyenlő időközök legyenek két étkezés között.

+1. Ne legyen lelkiismeret-furdalásunk, ha nem tudjuk pontosan tartani a fenti ajánlásokat. Mindenkinek más a napi rutinja, igényei.

– Meg kell találnunk azt az energiamennyiséget, ami az alapanyagcserénknél még magasabb, de a napi gyakorlatunknak és a rendszeres mozgásnak, sportolásnak köszönhetően mégis negatív energiamérleget fog mutatni. Ha erre figyelünk, heti fél, akár egy kilót leadhatunk, ami a diéta után sem fog visszajönni.