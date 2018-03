Tavaszi méregtelenítés: tippek léböjtkúrához - A gyömbéres-répás tisztító turmixot érdemes kipróbálni!

Barcza Zoltán, a NaturMed Hotel Carbona séfjének gyömbéres-répás méregtelenítő turmix receptje: •

3 kisebb sárgarépa •

2 közepes alma •

1 - 1,5 cm hosszúságú gyömbér



A gyömbért meghámozzuk, majd kb. fél dl vízzel összeturmixoljuk, ezután az almát és a sárgarépát is hozzáturmixoljuk. Ha az almánknak kevés a leve, ásványvízzel hígíthatunk rajta.



Az A- és C-vitaminban gazdag turmixot érdemes szobahőmérsékleten fogyasztani, mert a szervezet könnyebben emészti a közepes hőmérsékletű táplálékot, illetve italokat.

A természet megújulása igazi motiváló erővel hat ránk, hogy mi is a legjobb formánkat hozzuk, tiszta lappal kezdjük az új évszakot. Itt az ideje tehát, hogy megszabaduljunk a testünkben télen felhalmozott méreganyagoktól, és kirobbanó formában köszöntsük a napsütéses, meleg napokat.A méregtelenítés egyik leghatékonyabb formája a léböjtkúra, amelynek számos jótékony hatását élvezhetjük, ha szakszerűen végezzük.Kovács Krisztina, a NaturMed Hotel Carbona böjtvezetője szerint nemcsak az emésztésünket tehermentesíthetjük egy ivókúrával, de a bőrünket is ragyogóbbá varázsolhatjuk, sőt néhány kilónak is búcsút inthetünk. A lényeg, hogy betartsuk az alábbi szabályokat.Mielőtt belevágnánk a kúrába, fontos, hogy ne egyik napról a másikra hagyjuk el a szilárd táplálékot. A léböjt kezdete előtti néhány napban fokozatosan alakítsuk úgy az étkezéseket, hogy ne tartalmazzanak nehéz, zsíros ételeket, hanem könnyen emészthető fogásokat válasszunk. Például gyümölcsöket, zöldségeket vagy sovány tejtermékeket. Ugyanerre a böjt végeztével is figyeljünk oda, akkor is törekedjünk a fokozatosságra.Léböjtkúra esetén fel kell készülnünk rá, hogy az egyébként ajánlott napi két liter folyadék helyett minimum hármat kell fogyasztanunk, hiszen ezek helyettesítik a „rendes" étkezéseket. Gyógyteákat és ásványvizet a méregtelenítés ideje alatt fogyaszthatunk bátran, ezenkívül zöldség- és gyümölcsleveket javasolt inni. Utóbbiban számos variáció áll rendelkezésünkre. Színesebbnél színesebb turmixokat és leveseket készíthetünk.Kovács Krisztina, a NaturMed Hotel Carbona böjtvezetője szerint fontos, hogy előre készüljünk a méregtelenítésre. Az elején ugyanis számolnunk kell azzal, hogy kisebb szédülés, fejfájás lesz úrrá rajtunk a szilárd tápanyag megvonása miatt. Nem kell aggódni, ez el fog múlni. Ugyanakkor azt is tartsuk szem előtt, hogy ilyenkor ingerlékenyebbek lehetünk, így lényeges, hogy pihenjünk, amennyit tudunk, és relaxáljunk sokat a böjt alatt. Ezenkívül érdemes valakivel együtt elkezdeni a salaktalanító hetet, hiszen így motiválhatjuk egymást, és így kisebb az esélye a megingásnak.