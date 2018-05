Tejcukor-érzékenység: Ön mennyi hidrogént lélegez ki?

A kilélegzett levegőben lévő túl sok hidrogén tejcukor-érzékenységről árulkodhat, ami gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt gyomorfájást, puffadást, hasmenést vagy hányingert és hányást is okozhat – hívja fel a figyelmet az Ételintolerancia és Ételallergia Társaság. - írja a Ételintolerancia és Ételallergia Társaság közleményében.A tejcukor-érzékenység vagy laktóz-intolerancia lehet veleszületett vagy később kialakult betegség, amely miatt hiány alakul ki a tejcukrot lebontani lépes laktáz enzimből. Ennek az enzimnek kellene lebontania a tejcukrot olyan egyszerű szerkezetű cukrokká, amelyek fel tudnak szívódni a vékonybélből. Ha ez nem következik be, a bélbaktériumok erjedést indítanak be, amivel hidrogénné és szerves savakká alakítják át a tejcukrot. Ennek az erjedésnek a terméke mérhető a kilélegzett hidrogén ellenőrzésével.A hidrogén-kilégzéses vizsgálat előtt fel kell függeszteni bizonyos gyógyszerek (antibiotikumok, probiotikumok, savcsökkentők, hashajtók) szedését, amelyek befolyásolhatják az eredményt, a vizsgálat előtti napon speciális diétát is kell tartani. A vizsgálat elején meg kell inni egy pohár tesztfolyadékot, majd általában 3 órán keresztül, 20 percenként bele kell fújni egy készülékbe, ami folyamatosan méri a kilélegzett hidrogén arányát. A pozitív eredmény nemcsak a laktózérzékenység mértékét jelezheti, hanem azt is, ha a vékonybélben kórosan elszaporodtak a baktériumok.

A tejjel és tejtermékekkel összefüggő panaszokat nemcsak tejcukor-érzékenység okozhatja, tehát nem biztos, hogy a laktózmentes diéta megszünteti a panaszokat. Nemcsak a tejcukor, hanem a tejfehérje (kazein) is kiválthat ugyanis problémát: ételallergiát és ételintoleranciát egyaránt okozhat, ez laboratóriumi vizsgálattal mutatható ki.

– hívja fel a figyelmet dr. Takáts Alajos gasztroenterológus, az Ételintolerancia és Ételallergia Társaság elnöke.