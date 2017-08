Terhességi emlőrák? Ugyan kevesebbet beszélünk róla, de sajnos létezik

A rendszeres önvizsgálat várandósság ideje alatt sem hanyagolható el.

A Mellünk Egészségéért Védőnői Program ezért tartja fontosnak, hogy a rendszeres önvizsgálat hangsúlyozásán kívül a kevésbé ismert, terhességi emlőrákra is felhívja a fiatalabb generációk figyelmét.Amikor egy nő áldott állapotba kerül, 9 hónapig arra törekszik, hogy mindent megtegyen azért, hogy egészségesen jöjjön világra kisbabája. Ez az időszak szerencsére a legtöbb nőnél az önfeledt boldogságról szól. Ám a baba egészsége mellett nem szabad elfeledkezni az édesanyáéról sem. Több, kismamákat fenyegető betegség is létezik, például a terhességi cukorbetegség vagy a magas vérnyomás, de ide tartozik a terhesség során kialakuló emlőrák is.Tünetei megegyeznek a más életszakaszban jelentkező emlőrákéval. A nehézséget az okozza, hogy a várandósság alattés emiatt előrehaladott stádiumban diagnosztizálják a betegséget. Pedig mint minden daganattípus esetében, a terhességi emlőráknál is életet menthet az időben való felismerés.

A rendszeres önvizsgálat várandósság ideje alatt sem hanyagolható el. Bármilyen csomót észlelünk a mellünkben vagy a hónaljunkban, haladéktalanul forduljunk orvoshoz és győződjünk meg teljes biztossággal arról, hogy nem rosszindulatú daganatról van szó.

A statisztikák szerint minden 3000-ből egy várandós nő érintett ebben a kórban, de a környezeti hatásoknak és a kitolódó szülési korhatár következtében ez a szám folyamatosan nő. Az AVON-nal közösen elindított Mellünk Egészségéért Védőnői Program egyik fontos eleme, hogy felhívjuk a figyelmet a terhességi emlőrákra is. Szerencsére ma már a fejlett orvostudománynak köszönhetően a 2. és a 3. trimeszterben is biztonságosan kezelhető a beteg úgy, hogy egészséges marad a magzat is

– mondta el a téma kapcsán Puskás Gabriella, Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány elnöke.A Mellünk Egészségéért Védőnői Program küldetése, hogy a védőnők, már középiskolás korban megtanítsák a lányoknak a helyes emlő önvizsgálatot, amit remélhetőleg felnőtt korukban is rendszeresen elvégeznek majd magukon.A program az AVON támogatásával valósul meg. A védőnők számára szervezett ingyenes budapesti és debreceni továbbképzésre folyamatosan várják a jelentkezőket a www.mellunkegeszsege.hu honlapon keresztül.