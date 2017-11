Térképen Magyarország koleszterinszintje

Több éves munkát követően mintegy két és félmillió anonim vérviteli adat alapján idén novemberre elkészült Magyarország koleszterintérképe, amely lakóhely, életkor és nemek szerint csoportosítva mutatja be, hogy jelenleg hogyan is áll hazánk lakosságának koleszterinszintje. koleszterininfo.reblog.hu weboldalon bárki számra elérhető ORSZÁGOS KOLESZTERINTÉRKÉP adatai szerint Magyarország átlagos összkoleszterinszintje jelenleg 5.073301 mmol/l ez az adat arról árulkodik, hogy a magyar lakosság valamivel egészségesebb, mint 20 évvel ezelőtt, és az átlagos összkoleszterinszintje összességében a kívánatos egészségügyi határértéken (5,2 mmol/l) belül található. Ugyanakkor megyékre, településekre és korcsoportokra lebontva az adatok már koránt sem annyira kedvezőek Dr. Reiber Isván főorvos, a székesfehérvári Szent György Kórház Belgyógyászati osztályának Anyagcsere részlegének vezetője szerint.A legnagyobb hazai magán labordiagnosztikai szolgáltató, általános labordiagnosztikai adatai alapján térinformatikai eszközökkel összeállított nyilvános térkép településre pontosan mutatja be, hogy hol mekkora egészségügyi kockázatot jelent a magas koleszterinszint. A koleszterin térkép elkészülését Magyarország vezető élelmiszeripari, kozmetikai és háztartás-vegyipari vállalata támogatta.Az érdeklődők számára mai naptól a térkép mellet szakértői hozzászólások, javaslatok és gyakorlatias életmódtanácsok is olvashatóak lesznek a téma kapcsán a koleszterininfo.reblog.hu oldalon. A térkép szerkesztői remélik, hogy mindezek arra sarkallják majd az oldal látogatóit, hogy komolyabban foglalkozzanak saját életmódjukkal és táplálkozásukkal és minél nagyobb számban vegyenek részt koleszterin szűrővizsgálaton.