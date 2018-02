Testet-lelket melenget a szauna, de legyünk óvatosak! Nekik különösen vigyázniuk kell!

Kismértékben orvosság, nagymértékben gyógyszer"

– tartják a szaunáról a finnek. Mi azonban nem a szaunába születtünk, ahogyan azt az északi népről mondani szokás, ezért érdemes körültekintően használni a hőkabinokat. Olvasónk, Edit meghívást kapott egy fürdő szaunarészlegébe, de korábban még nem járt ilyen helyen, ezért szeretne többet megtudni az előnyeiről és az esetleges kockázatokról. Milyen pozitív hatásai vannak a szaunázásnak?

– Ebben a hidegben jólesik a kabinok melege. Vannak olyan szaunamesterek, akik spirituális szeánszokat visznek be a szaunába, és ehhez illő felöntéseket csinálnak – kezdi Miskolczi Sándor szaunamester, miért tesz jót a lelkünknek. Specifikus szeánszok vannak, így mindenki nyitottságától, érdeklődésétől és hangulatától függően választhat a komplett szaunaszeánszok és a legegyszerűbb, mester nélküli időtöltés között. Szaunázás közben kizáródik a külvilág, a résztvevők ellazulnak – mondják a szaunamesterek.Az élettani hatásokat tekintve a bőr keringése fokozódik, miközben a hőmérséklete megemelkedik a melegben. A testünk belső hőmérséklete viszont jóval lassabban nő, ezért a szervezet hőegyensúlyának biztosítása érdekében a szaunázók izzadni kezdenek. Ez egyfajta értorna.– Egy egészséges ember jól bírja a szaunázást, és megtapasztalhatja annak áldásos hatásait. Fertőző betegségben szenvedőknek azonban nem ajánljuk ezt a tevékenységet, ahogyan az asztmásoknak sem, főleg a gőzkabin használatát. A magas vérnyomásban szenvedőknek sem ajánlott, ők saját felelősségükre léphetnek be a kabinba – folytatja Miskolczi Sándor szaunamester. Körültekintő, fokozatos hozzászokáson alapuló használat mellett azonban a magas vérnyomásban szenvedőknek sem kell lemondaniuk a hőkabinokról.

Hőtréning



Szaunázás előtt és után kisebb kortyokban fogyasszunk több folyadékot. Legyünk fokozatosak: ha nem vagyunk „edzett" szaunázók, akkor ne a 85-90 fokos finn szaunában kezdjünk, hanem az alacsonyabb hőmérsékletű infraszaunákkal. Szaunázás végén csak lassú mozdulatokkal keljünk fel, nehogy rosszul legyünk lecsökkent vérnyomásunk miatt.

– Szauna után jólesik kimenni a friss levegőre, lehűteni a bőr felszínét. A finneknél hagyomány, hogy ahogy kijönnek a szaunából, egyből megmártóznak a hideg vízben, de mi inkább válasszuk a fokozatosságot, inkább zuhanyozzunk előtte! – mondta Miskolczi Sándor.A szaunában megnövekedik a szív terhelése, és fokozódik az oxigénigény, ezért kifejezetten ellenjavallt az aortabillentyű súlyos szűkülete vagy szorító mellkasi fájdalom esetén, illetve a szívinfarktust követő két hónapon belül. A dekompenzált szívelégtelenség, a szívritmuszavar és a hirtelen vérnyomáscsökkenésre való hajlam szintén kizáró ok lehet – hívják fel a figyelmet az orvosok. Az alkoholfogyasztás is komoly kockázatot jelent, mert megnöveli a hirtelen vérnyomáscsökkenés esélyét. Emellett a többi szaunázó kikapcsolódását is elrontja az ittas, hangoskodó vendég.