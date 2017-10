Tízszer több az elhízott fiatal, mint negyven éve

Az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában és más gazdag országokban az emelkedés megállt, ám az arány "elfogadhatatlanul magas maradt" - írták a londoni Imperial College és az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) kutatói.



A friss jelentéshez a kutatók több mint 2400 tanulmányt elemeztek, ezek nagyjából 32 millió, 5-19 éves gyerek adatait foglalták magukba 1975 és 2016 között.



"Negyven év alatt nagyjából 11 millióról 124 millióra ugrott az elhízott gyerekek és tizenévesek száma a világon, azaz több mint tízszeres a növekedés" - mondta el egy sajtótájékoztatón Majid Ezzati, a tanulmány vezető szerzője, az Imperial College közegészségügyi karának munkatársa.



Ez azt jelenti, hogy 2016-ban a világon a fiúk csaknem 8, a lányok majdnem 6 százaléka volt elhízott 2016-ban, míg 1975-ben kevesebb mint egy százaléka mindkét nemnek.



Ezen kívül tavaly a világon az 5-19 éves gyerekek közül 213 millió volt túlsúlyos, ám nem érte el az elhízás küszöbét - derül ki az eddigi legnagyobb létszámú, 129 millió ember adataival végzett magasság- és súlymérésből.



A kutatók az otthoni és iskolai étkezés javítását és a több testmozgást szorgalmazták, hogy a gyerekeknek felnőtté válva ne kelljen a cukorbetegség, a szívbaj és egyes ráktípusok túlsúly okozta magasabb kockázatával szembenézniük.



A tanulmány szerint szükség van a só-, cukor- és zsírtartalom jól látható, egyértelmű jelölésére az élelmiszerek címkéin, hogy a fogyasztók "egészséges döntéseket" hozhassanak.



Meg kell fontolni a "bóvliélelemnek", vagyis junk foodnak is nevezett ételek adójának emelését és reklámozásuk szabályainak szigorítását - írta a tanulmány.



Dél-Afrikában, Mexikóban és Egyiptomban "néhány évtizede nagyon alacsony volt az elhízott gyerekek és tizenévesek aránya", most azonban ezekben az országokban a lányok elhízása 20-25 százalékos arányt ért el, ami a legmagasabbak között van - áll a jelentésben.



"A Kelet-Ázsiában, Latin-Amerikában és a karibi térségben mért értékek azt mutatják, az alultápláltságtól a túlsúlyig és az elhízásig vezető utat gyorsan meg lehet tenni" - magyarázta Ezzati.



Ha így folytatódik, 2022-re több lesz az elhízott gyerek és tizenéves, mint az átlagnál kisebb súlyú, akik jelenleg nagyjából 192 millióan vannak. Az alultápláltak mintegy fele Indiában él. Jelenleg az ő számuk még meghaladja az elhízottakét.



A gyerekkori elhízás legmagasabb arányát tavaly Polinézia és Mikronézia szigetvilágában mérték, a lányok 25,4 százaléka, a fiúk 22,4 százaléka tartozott ide. A két térséget követték "a nagy jövedelmű, angolul beszélő országok", köztük az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Írország és Nagy-Britannia.



A gazdag országok közül az Egyesült Államok állt a legrosszabbul, a lányok 19,5, a fiúk 23,3 százaléka számított elhízottnak.



Az elmúlt négy évtizedben teljesen megváltozott az élelem, az adagok, a viselkedési és fogyasztási minták. Az erősen feldolgozott élelmiszerek nagyobb arányban kaphatók, olcsóbbak és jobban reklámozzák őket" - fűzte hozzá Fiona Bull, a WHO szakértője.



A tanulmány a Lancet brit orvosi lap aktuális számában jelent meg.