Több alvás, hosszabb élet: akkor aludjunk, amikor fáradtak vagyunk!

1. Lehet, hogy jobbat alszunk mezítelenül. A pizsama melegíthet, felgyűrődhet.

2. Aki nem laktózérzékeny, ihat meleg tejet lefekvés előtt. Régi házi praktika. A tejtermékekben ugyanis jelentős mennyiségű triptofán található, valamint könnyebben termelődik tőle a szerotonin és a melatonin is, amelyektől jobbat alhat.

3. Ne igyunk alkoholt. Ugyan könnyebben tudunk alkohol hatására elaludni, de az éjszaka második felében szervezetünk megzavarodik miatta: légzési szünetek állhatnak be, amelyek miatt könnyen felébredhetünk.

Zavaró fények

A sport sem mindig jó

Ne így dőljünk le: az alkohol és a kütyüzés is akadályozza, hogy kipihenjük magunkat.

– Érdemes kiszellőztetni a szobát, mielőtt lefekszünk, mert az oxigénben dús friss levegő miatt kellemesebb lesz a pihenésünk. Egy meleg vizes fürdő vagy zuhany ellazít lefekvés előtt, főleg, ha még mondjuk levendula-illóolajat is használunk. 3 órával lefekvés előtt már ne együnk, mert ha emésztünk, nem jutunk el a mélyalvás fázisába, nem fogunk pihenten ébredni. Hasonló jótanácsokat próbálok betartani, mégis sokszor nagyon nehezen szenderülök álomra. Mi lehet az oka? – kérdezi olvasónk, a 36 éves Márta.– Alapvetés, de akkor aludjunk, amikor fáradtak vagyunk. Vagyis hiába tűzzük ki célul az este tíz órát, ha nekünk akkor még nem nyugodott meg a napunk, a lelkünk – mutat rá Benák-Tömöri Judit pszichológus. Hozzáteszi:– Gyerekeknél, felnőtteknél nagyjából ugyanazok a körülmények rontják el, illetve teszik pihentetővé az alvást.– Amire még nem gondolnak az emberek, hogy az apró, alig látható, néhol villogó fényforrások (ébresztőóra kijelzője, a tévé LED-je stb.) szintén megzavarhatják álmunkat. Amikor a felszínesebb alvási fázisnál tartunk, erre könnyen megébredhetünk. Minél több az ilyen apró fény- vagy zajforrás – mondjuk egy ketyegő óra – a szobában, annál többször fogunk felébredni.Továbbá sokan rossz időpontban sportolnak. Ha valaki este nyolctól jár edzeni, kevés eséllyel tud jót pihenni az alvása első szakaszában, mert felpörgeti magát. Viszont arra számíthatunk, ha rendszeresen kora este sportolunk, reggelente sokkal fittebben fogunk ébredni – folytatja a szakember. Ad még néhány jótanácsot:– Az alvásra érdemes ráhangolódni gyereknek, felnőttnek: érdemes ugyanazon a rituálén végigmenni esténként. Így a szervezetünk ráhangolódik az alvásra, szinte már tudja, hogy ez fog következni – elcsitul. Ha nagyokat kacagunk, párnacsatázunk, tutira nem fogunk utána aludni. Ne pörgessük magunkat!

Sajnáljuk rá az időt

Szinte közhely, de a felnőttek ne dolgozzanak az ágyban, és ne nézzenek onnan tévét sem. Az ágy csak alvásra és szexre való, ha erre használjuk, könnyebb lesz ellazulnunk.Mások, rengetegen sajnálják az alvásra az időt. Pedig az immunrendszerünk is jobb lesz, ha elegendőt pihenünk, és sokan a fiatalságukat is sok alvással próbálják megőrizni...– Rosszul teszik, akik spórolnak az alvással, hiszen ilyenkor regenerálódunk. Hosszú távon gyógyír lehet a feledékenységre, és az élethosszunkat is megnövelheti, ha eleget és elég jól alszunk – biztat Benák-Tömöri Judit. Megtudjuk: egy felnőtt embernek átlagosan 6-8 órát kellene aludnia. A pszichológus azt is elárulja, neki a napi 8 óra 15 perc az elegendő.