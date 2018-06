Több mint 4 millió ember halálát okozta a levegő szennyezettsége 2016-ban

"2016-ban a világ városi lakosságának 91 százaléka szívott olyan levegőt, amely nem felelt meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) levegőminőségi irányelveinek a - 2,5 mikron részecskeátmérőjű - szálló por határértékére vonatkozóan" - olvasható az ENSZ New York-i székhelyén szerdán kiadott, fenntartható fejlesztési célokról szóló 2018-as jelentésben (Sustainable Development Goals Report).



A dokumentum szerint a városi lakosság több mint fele a biztonságosnál legalább 2,5-ször magasabb mértékű légszennyezettségnek volt kitéve az érintett időszakban. A városok világszerte küzdenek a gyors urbanizációval együtt járó akut kihívásokkal, úgy mint a megfelelő szállás és infrastruktúra biztosítása az egyre növekvő népesség számára, a városi terjeszkedés környezeti hatásaival való megbirkózás és a katasztrófákkal szembeni sebezhetőség csökkentése.



Noha arányaiban nézve 2000 és 2014 között 28,4 százalékról 22,8 százalékra csökkent a globális városi lakosság nyomornegyedekben élő része, az itt élők tényleges száma azonban 807 millióról 883 millió főre növekedett a vizsgált időszakban. A szálló por azoknak a levegőben eloszlott finomszemcsés szilárd vagy folyékony halmazállapotú anyagoknak a gyűjtőneve, amelyek apró méretüknél fogva képesek mélyen behatolni a tüdőbe, különböző légzőszervi megbetegedéseket okozva, mint például az asztma vagy a tüdőrák, és legyengíteni az immunrendszert.



Egyik legfőbb forrása a közlekedés, de a gyár- és fűtőtelepek is jelentős hatással vannak az emberek egészségére. A szálló port a részecskék átmérője szerint csoportosítják: a 100 mikronnál kisebb szemcsék belélegezhetőek, de ezek nem jutnak mélyre a légutakban. A 10 mikronnál kisebbek túljutnak a garaton, a 4 mikron alattiak pedig bejutnak a tüdőbe, míg a 2,5 mikronnál kisebbek már egyáltalán nem, vagy nehezen ürülnek ki a tüdőből.