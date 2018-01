Többen reklamáltak az elrontott hamburgerük, mint a mellettük zajló iskolai zaklatás miatt - derült ki egy kísérletből

Vegyük észre!



A bullying olyan erős negatív hatást gyakorol a még formálódó személyiségre, amely során az áldozat folyamatosan retteg, gyakran a hozzátartozóknak sem szól, úgy érzi, hogy nem tudja megvédeni magát. Lehetséges, hogy kialakulnak alvási és evési problémák, szorongásos tünetek, folyamatos levertség, kilátástalanság. A tartós hangulatváltozás fontos jel lehet.

Elképesztő méreteket ölt

– Gyerekként kevés barátom volt. Nem volt rajtam semmi extra, mégis szerettek csúfolni a kortársaim. A cipőmet egyszer tesióra közben beletömködték az iskolai vécébe, de rendszeres volt az is, hogy gúnyneveket találtak ki számomra. Nagyon magányos időszak volt, a mai napig nem tudom, hogy miért bántottak ennyit – meséli olvasónk, Brigitta, és hozzáteszi, egyik legnagyobb félelme, hogy gyermekeivel is ez történik majd, ő pedig nem tudja megvédeni őket.Karácsony előtt egy amerikai kisfiú története „robbantotta fel" a netet, aki egyedül már a menzára sem mert bemenni. Menő hollywoodi sztárok üzentek a bántalmazott gyereknek az ő esetén keresztül: „Nem vagy egyedül!", „Maradj erős!".

Évente világszerte a diákok 30 százaléka válik bullying, azaz iskolai zaklatás áldozatává,

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet felmérésében résztvevő 10–18 évesek közel 80 százaléka az internetes bántalmazást súlyosabbnak tekinti a bántalmazás egyéb formáinál.

világít rá a nobully.org oldal egyik októberben készült, megdöbbentő videójában. A szervezet kísérletet végzett a világ egyik legnagyobb gyorsétteremláncának segítségével. A vendégeknek összepréselt, csúnya hamburgereket adtak, míg nem messze tőlük egy asztalnál egy gyereket zaklattak a társai. Kíváncsiak voltak rá, vajon a hamburgerek miatt reklamálnak többen, vagy a gyerekek viselkedése zavarja-e meg inkább a vendégek nyugalmát. A kísérlet elkeserítő eredménnyel szolgált. A vásárlók 95 százaléka reklamált felháborodottan az étel állaga miatt, és csupán 12 százalékuk állt ki a zaklatott fiú mellett.



Örül, hogy nem áldozat

A videón megszólalnak gyerekek is. Egy fiú azt mondja, zaklatóvá válni azért könnyű, mert egyszerűen csak örülsz, hogy nem téged zaklatnak. Egy másik pedig azt, hogy könnyebb semmit sem tenni, ha ilyesmit tapasztal az ember.Csizmadia Dóra pszichológus nem lepődik meg a kísérlet eredményén, azt mondja, a felmérések szerint

az iskolai zaklatások során jelen lévők nagyjából 20-30 százaléka a zaklatót támogatja, 25-53 százaléka passzív szemlélő marad, és csak 7-25 százaléka próbál valamilyen módon segíteni az áldozaton.

Gyakorolni kell a védekezést

Sok szülőnél látom, hogy biztatja a gyermekét arra, hogy álljon ki magáért, de otthon erre nem hagy neki terepet, amelyen gyakorolhatna és megerősödhetne

Beavat: a bántalmazott, illetve elhanyagolt gyermekekből könnyen válhat bántalmazó, különösen abban az esetben, ha alacsony az empátiás készségük, nem éreznek együtt másokkal. Hozzáteszi, az áldozat pedig gyakran a csoport perifériáján helyezkedik el, nem a legnépszerűbb gyerek, és rendelkezik valamilyen fizikai vagy cselekvésbeli megkülönböztető jeggyel, például szemüveges, vékony vagy teltebb testalkatú. – A gyerekek próbálgatják a határaikat, és felmérik, hogy ki hogyan reagál. Az első erőpróbálgatásnál már fontos, hogyan válaszol a gyerek, aki áldozatszerepbe került. Nagyrészt már ekkor eldől az, hogy tovább fogják-e őt bántani – magyarázza.De mit tehet a gyerek, és mit kéne tenni a szülőnek? – kérdi egy nevét nem vállaló kétségbeesett olvasónk. A szakértő szerint sajnos az érintetteknek hiányos az eszköztáruk, ha a helyzet megfelelő kezeléséről van szó. – A megoldás a higgadt, határozott reakció, közösségben az összefogás, a támogatás. Ugyanis pont a félelem táplálja a bántalmazó erejét – mondja, és hozzáteszi, a szülőnek példát kell mutatnia a gyerekének abban, hogy hogyan védheti meg magát.– Ehhez először mindkettőjüknek el kell hinni, hogy nem érdemlik meg a támadásokat. A gyermek, aki azt látja, hogy a szülő ki tud állni magáért, ezt a hitet önmagában megkapja – mondja, és hozzáteszi, jó lenne, ha a szülők akkor is támogatnák a gyermekeiket, ha más véleményen vannak.– fejti ki. De felelősek a pedagógusok is, akiknek ilyenkor az egész osztállyal beszélniük kéne. – Ha a diákok kiállnak egymásért újra meg újra, ahányszor csak szükséges, akkor megszűnik a bántalmazás. A közösség dönti el, hogy mit enged és mit nem, hol a határ a viselkedési formák tekintetében – világít rá.

Dolga van mindenkinek

A támadó viselkedésének hátterében állhat veleszületett temperamentum is, de az agresszorok szülei nagyon gyakran elérhetetlenek fizikai vagy érzelmi szempontból, és nem szabályozzák gyermekeik erőszakos viselkedését

A kulcs az, hogy legyünk érzelmileg elérhetők a gyermekeink számára, ha szeretne nyitni felénk, legyünk ott, figyeljünk, reagáljunk pozitívan – fejezi be.

Komment



Bencze Zoltán: – Hallottunk már természetes kiválasztódásról? Vagy a harcról a dominanciáért? Muszáj teljesen tönkrevágni a biológiai rendszereket, és életképtelen barmokat nevelni az eljövendő generációkból?

Mohai Gergő: – Komoly probléma, volt, aki emiatt lett öngyilkos. Ismerek olyat is, aki emiatt fél lányokkal beszélni, vagy nehezen tud ismerkedni másokkal. De az is megeshet, hogy valaki kikerül ebből, és akkor már erőszakos lesz. Mindenképpen okoz gondokat. Az egész életünk befolyásolja a személyiségünket, főleg gyerekkorban. Igenis dühítő, ahogy egyes tanárok beszállnak a piszkálódásba, és nem szólnak semmit.

– mutat rá a szakértő. – A támadó gyerek szülőjének feladata elsősorban beszélni a gyermekével, utánajárni annak, hogy milyen érzések, gondolatok kavarognak az ő fejében. Az lenne az optimális, ha ez egyébként a körülményektől függetlenül is megtörténne – mutat rá Csizmadia Dóra. – Gyakran találunk bántalmazó szülőt a bántalmazó gyerek családjában, és azt látjuk, hogy a gyerek nem kapott megértést, együttérzést, viszont agressziót igen, így azt adja tovább, ahogyan vele is bántak. Megoldás lenne a családterápia, de fontos lehet az iskolapszichológus segítségét is kérni. A lényeg, hogy ne tussoljuk el, ne bagatellizáljuk a zaklatást, hanem következetesen tegyünk meg minden lépést addig, amíg meg nem szűnik – mondja, és kifejti, azzal tennénk a legjobbat, ha már a kezdetektől fogva szeretettel, de keretek között nevelnénk a gyerekeket.