Tökéletlen szülőnek lenni menő - Boldogabbak lehetünk, ha elengedjük a megfelelési kényszert

Dr. Spockra még ma is hivatkoznak



Dr. Benjamin Spock Csecsemő- és gyermekgondozás című könyve 1946-ban jelent meg az Egyesült Államokban. Nagyon hamar népszerű lett. Szemléletmódja erősen eltért az addig megszokottól. Kimondta, hogy a gyerek szeretetre vágyó, törődést igénylő ember, akitől elsősorban nem követelni kell, hanem segíteni önkibontakozásában.

Hatalmas a verseny

Félre a bevált formákkal

Különbözőek vagyunk

Ha van igazán vágyott, majd a beteljesülés után meglepetést meglepetésre halmozó állapot, akkor a szülőség az. Mondják, mindenki ért a gyerekekhez – akinek nincs. De legtöbbször persze az is, akinek van – főleg a máséhoz. Szülőnek lenni egyszerre szép és nehéz feladat. Különösen, ha mindenkinek meg akarunk felelni.– Elég lusta vagyok, ezért a szülés előtt csak a legszükségesebbnek gondolt dolgokról informálódtam. Ha nem is tudatlanul, de a most divatos gyereknevelési és -gondozási iskolák ismeretének teljes hiányában kezdtem szülői pályafutásomat – mondja olvasónk, Lilla, és hozzáteszi, jó ideig nem is okozott ez különösebb problémát, jól megvoltak mindhárman: apa, anya és a baba is. – Idővel viszont óhatatlanul beszivárogtak az életünkbe a kéretlen „jó" tanácsok, egyre több baba-mama oldalt látogattam a neten, olvastam a fórumokat, kezembe vettem a minden tudás forrásaként tisztelt könyveket, majd egyre bizonytalanabb és elkeseredettebb lettem: mi egyszerűen nem feleltünk meg az elvárásoknak – magyarázza szomorúan.Cziglán Karolina pszichológus, a Tökéletlen szülők, boldog gyerekek című könyv szerzője leszögezi, nem is az lenne a cél, hogy minden elvárásnak megfeleljünk. – A tökéletesség elérésére irányuló társadalmi nyomás ma sokkal nagyobb, mint korábban. Az élet minden területén hatalmas a verseny, mindenkinél jobbnak lenni az egyik legnagyobb érték – mondja, és kiemeli, hogy természetesen ez alól a szülőség sem kivétel.– Az alapvető versenyhelyzetből kiindulva nyilvánvalóan igényünk van arra, hogy e számunkra nagyon fontos szerepben is jól teljesítsünk. S bár a gyerekneveléssel kapcsolatban sok minden tényleg mérhető, ez nem jelenti azt, hogy értelme is van mérni a sikereinket – világít rá, és kifejti, az adott pillanatban úgy tűnhet, számít, hogy a gyermekünk korábban lett szobatiszta, mint a szomszédé, de hosszú távon igazából semmit sem jelent. Előbb-utóbb úgyis mind megtanulják kordában tartani a szükségleteiket, sokkal fontosabb lenne a saját igényeinknek megfelelni.De vajon tényleg erősebb ma a nyomás, mint néhány évtizeddel ezelőtt? – kérdeztük. – A gyereknevelésben is egyre több a divatirányzat, és nagyon sokat beszélünk róla, hogyan kell jól csinálni. Míg régen a családi hagyományok, szokások alapján nevelték az újabb generációt is, ma már számtalan versenyző trend közül választhatják meg a szülők, hogy mi tetszik nekik, és mi nem. Ez pedig sokszor szembe is megy a szűk környezet szokásaival – mutat rá a szakértő, és kiemeli, hogy ráadásul a nekünk tetsző divatirányzatok tanácsait is könnyen értelmezhetjük elvárásként.Olvasónk, Klára arról számol be, hogy sok barátot vesztett, amikor férjével az úgynevezett kötődő nevelés mellett tették le a voksukat. – Először csak nem értették, miért hordozzuk sokat, miért hagyjuk, hogy az ágyunkban aludjon, miért szoptatom még egyévesen is. Később egyre szemtelenebbül, egyre bántóbb stílusban hozták tudomásunkra a véleményüket, holott mi boldogok és kiegyensúlyozottak voltunk így – mondja, és hozzáteszi, bár most már túl vannak rajta, nehéz volt állandóan harcolni.Ez a harc azért is felesleges, tudjuk meg Cziglán Karolinától, mert nem vagyunk egyformák, sem mi, sem a gyermekeink. – Mindenkinek más a jó. Ami az egyik gyereknél működik, a másiknál nem feltétlenül. Ezért a tökéletességre való törekvésünk is hiábavaló – avat be, és elmondja, a „jó" tökéletlenség számára abban nyilvánul meg, hogy tudjuk és elfogadjuk, hogy szülőként is esendők vagyunk.– Mindannyian követünk el hibákat, melyeket azonban lehet korrigálni. A szülőségnek része a kísérletezés, a próbálkozás hozzátartozik a folyamathoz. Általában nem egy-egy elrontott dolgon múlik az egész élet – mutat rá a szakértő, és kiemeli, ahhoz, hogy harmonikusan működhessünk családként, mindannyiunk igényeit figyelembe kell venni. – Figyeljünk arra, hogy jól vagyunk-e, és arra is, hogy mindenki – beleértve az anyát és az apát is – csak annyit alkalmazkodjon, amennyit bír. Az összes szülőben van egy kis egészséges bizonytalanság, és ez nem baj. De tudnunk kell, hogy jól nem csak egyféleképpen lehet csinálni. Ahogy az élethez általában, úgy a gyerekneveléshez, az elvárások lesöpréséhez is kell egy kis dac és vagányság – világít rá Cziglán Karolina, és hozzáteszi, összetartásra is szükség van. – Ha a szülőtársak egyetértenek abban, hogy hogyan képzelik el az életüket, ha támogatják egymást a döntéseikben, akkor a külvilággal is könnyebb szembemenni – fejezi be.